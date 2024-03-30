دوري أبطال إفريقيا - هدف الأهلي لا يزال الوحيد.. صنداونز يتعادل مع يانج أفريكانز

تعادل ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي مع مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بدون أهداف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة إصابة بونجاني زونجو لاعب صنداونز ونزول أوبري موديبا بدلا منه في الدقيقة 13.

وبذلك يتأجل الحسم إلى لقاء الإياب في بريتوريا يوم 5 أبريل.

على الجانب الآخر تعادل بترو أتلتيكو الأنجولي بنفس النتيجة السلبية مع مضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

ويتأجل الحسم بالأهداف إلى مباراة الإياب في لواندا يوم 6 أبريل.

وبذلك بعد لعب 3 مباريات من أصل 4 في ذهاب الدور ربع النهائي، يبقى هدف الأهلي في شباك سيمبا التنزاني هو الوحيد حتى الآن في دور الثمانية.

وسجل أحمد نبيل كوكا هدف فوز الأهلي على مضيفه سيمبا أمس الجمعة، ويقام الإياب في القاهرة يوم 5 أبريل.

الذهاب يتبقى به مباراة واحدة بين الترجي التونسي وضيفه أسيك الإيفواري الليلة في تمام الساعة 11 مساء، على أن يلتقيا إيابا في أبيدجان يوم 6 أبريل.

وفي نصف النهائي، يلتقي الفائز من الأهلي وسيمبا مع الفائز من مازيمبي وبترو أتلتيكو، بينما يلتقي الفائز من صنداونز ويانج أفريكانز مع الفائز من الترجي وأسيك.