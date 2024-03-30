دوري أبطال إفريقيا - هدف الأهلي لا يزال الوحيد.. صنداونز يتعادل مع يانج أفريكانز

السبت، 30 مارس 2024 - 22:11

كتب : FilGoal

لاعبو فريق صنداونز ضد الأهلي - استاد القاهرة

تعادل ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي مع مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بدون أهداف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة إصابة بونجاني زونجو لاعب صنداونز ونزول أوبري موديبا بدلا منه في الدقيقة 13.

وبذلك يتأجل الحسم إلى لقاء الإياب في بريتوريا يوم 5 أبريل.

على الجانب الآخر تعادل بترو أتلتيكو الأنجولي بنفس النتيجة السلبية مع مضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

ويتأجل الحسم بالأهداف إلى مباراة الإياب في لواندا يوم 6 أبريل.

وبذلك بعد لعب 3 مباريات من أصل 4 في ذهاب الدور ربع النهائي، يبقى هدف الأهلي في شباك سيمبا التنزاني هو الوحيد حتى الآن في دور الثمانية.

وسجل أحمد نبيل كوكا هدف فوز الأهلي على مضيفه سيمبا أمس الجمعة، ويقام الإياب في القاهرة يوم 5 أبريل.

الذهاب يتبقى به مباراة واحدة بين الترجي التونسي وضيفه أسيك الإيفواري الليلة في تمام الساعة 11 مساء، على أن يلتقيا إيابا في أبيدجان يوم 6 أبريل.

وفي نصف النهائي، يلتقي الفائز من الأهلي وسيمبا مع الفائز من مازيمبي وبترو أتلتيكو، بينما يلتقي الفائز من صنداونز ويانج أفريكانز مع الفائز من الترجي وأسيك.

صنداونز الأهلي دوري أبطال إفريقيا مازيمبي يانج أفريكانز بترو أتلتيكو
نرشح لكم
مؤتمر طارق طه: نعلم حجم الزمالك ونسعي للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا - الترجي لا يفوز في تونس على أسيك منذ 22 عاما مؤتمر تامر مصطفى: تمنيت مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. وحظوظهم ليست الأعلى مؤتمر عمر جابر: مباراة مودرن فيوتشر مهمة للغاية وهكذا تدربنا خلال التوقف انتهت أبطال إفريقيا - الترجي (0)(0) أسيك.. تعادل سلبي جديد مؤتمر جوميز: لاعبو فيوتشر متحمسون من أجل رفعت.. وعلاء ليس خارج القائمة دائما الكونفدرالية - الزمالك ومودرن فيوتشر بالزي التقليدي في ذهاب ربع النهائي الكونفدرالية - في الجول يكشف أسباب 7 غيابات عن الزمالك أمام فيوتشر
أخر الأخبار
تين هاج: برينتفورد كان أفضل منا ولكن كان يجب أن نفوز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب برينتفورد: لا أصدق أننا لم نهزم مانشستر يونايتد.. كانت مباراة من طرف واحد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سالم: هذه حقيقة أزمة جوميز مع مستقبل اللاعبين.. والبرامج الفنية تأخذ الزمالك موضوعا لها 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر طارق طه: نعلم حجم الزمالك ونسعي للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تشيزني: يوفنتوس لا يستحق أن يفوز في مباراة واحدة من 9 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لياو يسجل ويصنع بالكعب.. وميلان ينتصر على فيورنتينا بثنائية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - الترجي لا يفوز في تونس على أسيك منذ 22 عاما 3 ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يكتسح مضيفه قطر بخماسية في الشوط الثاني 3 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 "تدعو للتفاؤل وتقلص فترة غيابه" الأهلي يعلن جراحة ناجحة لـ إمام عاشور