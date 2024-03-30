مؤتمر جوميز: لاعبو فيوتشر متحمسون من أجل رفعت.. وعلاء ليس خارج القائمة دائما

أوضح جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك أن لاعبي مودرن فيوتشر سيقدمون أفضل أداء لهم ضد الفريق في الكونفدرالية من أجل أحمد رفعت، وكشف سبب اختياراته وأشاد بأحمد سيد "زيزو".

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر غدا الأحد في التاسعة مساءً بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال جوزيه جوميز في المؤتمر الصحفي: "نعلم أننا سنواجه منافس قوي ومنظم للغاية، والمباراة مهمة للغاية، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا، ونتطلع لتحقيق الفوز كي ندخل لقاء العودة بأريحية".

وأضاف "مودرن فيوتشر لديه الكثير من نقاط القوة في الدفاع وبناء الهجمات، وعلينا أن نكون في أفضل حالة لتحقيق الفوز في اللقاء والاقتراب من التأهل للدور التالي".

وواصل "لاعبو فيوتشر متحمسون لأنهم يلعبون ربع النهائي ولديهم زميل يعاني من مشكلة صحية ويريدون تقديم أفضل أداء من أجله، ما يشغلنا هو طريقة لعبهم وكيفية إيقاف خطورتهم واستغلال نقاط الضعف بالمنافس".

وتعافى أحمد رفعت بعد إصابته بأزمة قلبية خلال مباراة الاتحاد في الدوري المصري خلال الأول من شهر رمضان الجاري.

وواصل "لست مسلما ولكني أحترم المناسبات الإسلامية، ورمضان شهر للعائلة في مصر، ولذلك لم ننتظم في معسكر خلال فترة التوقف، لاسيما وأن اللاعبين خاضوا التدريبات بجدية وتركيز، ومجلس الإدارة يوفر للفريق كل شيء واتخذنا القرار الأنسب من وجهة نظري".

وردا على استبعاد بعض اللاعبين أوضح قائلا: "أختار القائمة بناء على احتياجاتي للمباراة، وناصر ماهر وعبد الله السعيد وسيف جعفر غير مسجلين بالقائمة الأفريقية، وكان من الصعب اختيار العناصر المتبقية، وهذه علامة جيدة لأنها تعكس الحالة الجيدة التي كان عليها الجميع".

وتابع "محمود علاء ليس خارج القائمة دائما، وبدأ آخر مباراة أساسيا، ولكن ليس بوسعي ضم كل اللاعبين للقائمة، وأختار المجموعة الأنسب للمباراة".

وأتم مشيدا بـ أحمد سيد زيزو قائلا: "هو لاعب محترف بإمتياز، ليس فقط بسبب موهبته ولكن بسبب سلوكه الاحترافي ومجهوده الوافر".

ويغيب عن الزمالك في المباراة 7 لاعبين، ويكشف FilGoal.com لكم أسباب غيابات الزمالك ضد فيوتشر.

سيد عبد الله – استبعاد فني

محمود علاء – استبعاد فني

إبراهيما نداي – عدم اكتمال جاهزية

محمد أشرف "روقا" – استمرار التأهيل من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية

ترافيس موتيابا – عدم العودة إلى القاهرة لتجديد جواز السفر

عبد الله السعيد – عدم القيد الإفريقي

ناصر ماهر – عدم القيد الإفريقي

وجاءت قائمة الزمالك للمباراة كالآتي:

المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء.

الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر – جابر – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد – محمد شحانة – أحمد حمدي – زياد كمال – مهاب ياسر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.