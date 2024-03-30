مصدر من المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول حقيقة تواجد صلاح في باريس 2024

السبت، 30 مارس 2024 - 21:58

كتب : بسام أبو بكر

محمد صلاح - منتخب مصر - موزمبيق

أوضح مصدر من منتخب مصر الأولمبي حقيقة إمكانية مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024.

وسبق أن كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن رغبة صلاح في المشاركة بأولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من المنتخب الأولمبي لـ FilGoal.com: "لم نتخذ أي خطوة حتى الآن بخصوص تحديد اسم الثلاثي فوق السن الذي سيشارك مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024".

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وكشف كيف يتم ضم أي لاعب للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد، قائلا: "قبل البطولة نتواصل مع اللاعب وفي حالة موافقته نرسل خطابا للنادي للحصول على موافقة المشاركة".

وأتم "بعدها نبدأ إجراءات السفر مع البعثة بوضع اسمه في قرار وزاري لأن كل لاعب يشارك في الأولمبياد يتم وضع اسمه في خطاب وزاري".

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة حيث سيلتقي إسبانيا مجددا كما حدث في النسخة الماضية.

وستقام البطولة في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس خلال العام الجاري.

وجاءت مجموعات أولمبياد باريس 2024 كالتالي:

المجموعة الأولى: فرنسا - أمريكا - الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - الفائز من المركز الرابع في كأس آسيا ضد غينيا - نيوزيلندا

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - المركز الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - أوكرانيا

المجموعة الثالثة: المركز الثاني من كأس آسيا تحت 23 عاما - مصر - إسبانيا - جمهورية الدومينيكان

المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا تحت 23 عاما - باراجواي - مالي - الكيان الصهيوني

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