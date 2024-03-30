جمال علام يكشف موقف صلاح من أولمبياد باريس 2024

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن موقف محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال علام في تصريحات نقلتها فرانس 24 خلال ندوة ثقافية عقدت داخل الاتحاد: "صلاح يرغب باللعب مع المنتخب الأولمبي وسيكون موجودا".

وأوضح "البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي سيعلن قريبا عن أسماء الثلاثة الكبار المشاركين في أولمبياد باريس".

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة حيث سيلتقي إسبانيا مجددا كما حدث في النسخة الماضية.

وستقام البطولة في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس خلال العام الجاري.

وجاءت مجموعات أولمبياد باريس 2024 كالتالي:

المجموعة الأولى: فرنسا - أمريكا - الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - الفائز من المركز الرابع في كأس آسيا ضد غينيا - نيوزيلندا

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - المركز الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - أوكرانيا

المجموعة الثالثة: المركز الثاني من كأس آسيا تحت 23 عاما - مصر - إسبانيا - جمهورية الدومينيكان

المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا تحت 23 عاما - باراجواي - مالي - الكيان الصهيوني