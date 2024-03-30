جمال علام يكشف موقف صلاح من أولمبياد باريس 2024

السبت، 30 مارس 2024 - 21:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن موقف محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال علام في تصريحات نقلتها فرانس 24 خلال ندوة ثقافية عقدت داخل الاتحاد: "صلاح يرغب باللعب مع المنتخب الأولمبي وسيكون موجودا".

وأوضح "البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي سيعلن قريبا عن أسماء الثلاثة الكبار المشاركين في أولمبياد باريس".

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة حيث سيلتقي إسبانيا مجددا كما حدث في النسخة الماضية.

وستقام البطولة في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس خلال العام الجاري.

وجاءت مجموعات أولمبياد باريس 2024 كالتالي:

المجموعة الأولى: فرنسا - أمريكا - الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - الفائز من المركز الرابع في كأس آسيا ضد غينيا - نيوزيلندا

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - المركز الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - أوكرانيا

المجموعة الثالثة: المركز الثاني من كأس آسيا تحت 23 عاما - مصر - إسبانيا - جمهورية الدومينيكان

المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا تحت 23 عاما - باراجواي - مالي - الكيان الصهيوني

محمد صلاح ليفربول صلاح منتخب مصر الدوري الإنجليزي المنتخب الأولمبي
نرشح لكم
مصدر من المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول حقيقة تواجد صلاح في باريس 2024 الكومي: لا يوجد عاقل يمكنه التقليل من تأثير غياب صلاح مع المنتخب.. وعقوبات المسابقات خالد عباس يوضح حقيقة إنشاء استاد جديد في العاصمة الإدارية أشرف صبحي: تدخلنا بشكل حاسم في أمر حسام حسن وصلاح لسد الفجوة حسام حسن: كنت أتمنى إسعاد الجماهير.. وعودة المصابين ستشكل الفارق لقب مودريتش الأول دوليا.. كرواتيا تهزم مصر برباعية وتتوج بكأس العاصمة الهدف الدولي الثالث والأول منذ 9 سنوات.. رامي ربيعة يتقدم لمنتخب مصر أمام كرواتيا انتهت نهائي كأس العاصمة - مصر (2)-(4) كرواتيا.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
يوفنتوس يواصل السقوط ويخسر من لاتسيو في +93 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - هدف الأهلي لا يزال الوحيد.. صنداونز يتعادل مع يانج أفريكانز 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر جوميز: لاعبو فيوتشر متحمسون من أجل رفعت.. وعلاء ليس خارج القائمة دائما 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) لاس بالماس.. طرد الحارس 47 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(0) مانشستر يونايتد.. نهاية الشوط الأول 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول حقيقة تواجد صلاح في باريس 2024 51 دقيقة | منتخب مصر
ثنائية تنهي سلسلة سلبية.. دورتموند ينتصر على بايرن ميونيخ لأول مرة من 2019 ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة - بدون تشافي نفسه.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام لاس بالماس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 "تدعو للتفاؤل وتقلص فترة غيابه" الأهلي يعلن جراحة ناجحة لـ إمام عاشور