ثنائية تنهي سلسلة سلبية.. دورتموند ينتصر على بايرن ميونيخ لأول مرة من 2019

السبت، 30 مارس 2024 - 21:38

كتب : FilGoal

كريم أديمي - بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيخ

أوقف بوروسيا دورتموند سلسلة هزائمه أمام بايرن ميونيخ غريمه التقليدي وانتصر بثنائية دون رد في الجولة 27 من الدوري الألماني.

ولأول مرة ينتصر دورتموند على بايرن منذ الفوز في 2019 بلقب كأس السوبر الألماني بنتيجة 2-0.

ومنذ ذلك الحين لم يفز دورتموند على بايرن ميونيخ في 11 مباراة متتالية بالخسارة في 10 والتعادل في 1.

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ولأول مرة يخسر بايرن ميونيخ على ملعبه أليانز أرينا ضد دورتموند منذ أبريل 2014.

ويبدو أن دورتموند احتاج وجود سانشو من أجل الفوز على غريمه التقليدي، الفوز الأخير في 2019 تحقق بفضل هدف وصناعة الإنجليزي.

وبعد عودته معارا في النصف الثاني من الموسم الجاري أنهى دورتموند سجله السلبي الذي امتد لـ 5 سنوات.

وتقدم دورتموند مبكرا في الدقيقة 10 عن طريق كريم أديمي بعد بينية متقنة من يوليان براندات.

وأهدر إريك داير فرصة تسجيل التعادل في الشوط الأول في الدقيقة 35.

الشوط الثاني ضغط بايرن ميونيخ بكل قوة بحثا عن التعادل لكن فرصهم تحطمت أمام دفاع الأصفر والأسود.

وفي الدقيقة 82 سجل ريارسون الهدف الثاني بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين سفين أورليتش حارس البافاري.

وبعد الهدف الثاني التقطت العدسات جماهير البافاري تغادر مدرجات أليانز أرينا.

وقلّص هاري كين الفارق في الدقيقة 89 برأسية هاري كين من عرضية نصير مزراوي لكن الهدف ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

الفوز وسّع الفارق بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن المتصدر لـ 13 نقطة قبل 7 جولات على النهاية.

فيما ارتقى دورتموند للمركز الرابع برصيد 53 نقطة بفارق 3 نقاط عن لايبزج.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
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