تشكيل مانشستر يونايتد - لا تغييرات للفريق الفائز على ليفربول أمام برينتفورد
السبت، 30 مارس 2024 - 21:16
كتب : FilGoal
دفع إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد بنفس التشكيل الذي فاز على ليفربول في كأس الاتحاد أمام برينتفورد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.
وكان يونايتد فاز على ليفربول بنتيجة 4-3 في قمة ربع نهائي كأس الاتحاد قبل التوقف الدولي.
ويتواجد كوبي ماينو في الوسط، ويقود راسموس هويلوند هجوم الشياطين الحمر.
وجاء تشكيل يونايتد:
حراسة المرمى: أندري أونانا
الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف – رافائيل فاريان – آرون وان بيساكا
الوسط: برونو فيرنانديز – كوبي ماينو – سكوت ماكتوميناي
الهجوم: ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند – أليخاندرو جارناتشو
ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 47 نقطة.
فيما يحتل برينتفورد المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.
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