تشكيل مانشستر يونايتد - لا تغييرات للفريق الفائز على ليفربول أمام برينتفورد

السبت، 30 مارس 2024 - 21:16

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - ليفربول - أنتوني

دفع إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد بنفس التشكيل الذي فاز على ليفربول في كأس الاتحاد أمام برينتفورد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وكان يونايتد فاز على ليفربول بنتيجة 4-3 في قمة ربع نهائي كأس الاتحاد قبل التوقف الدولي.

ويتواجد كوبي ماينو في الوسط، ويقود راسموس هويلوند هجوم الشياطين الحمر.

أخبار متعلقة:
مدرب ولفرهامبتون يوضح حقيقة عرض مانشستر يونايتد لتدريبه 8 ملايين يورو من مانشستر يونايتد لإنقاذ برشلونة تقرير: رغم صعوبة تعيينه.. مانشستر يونايتد مهتم بالحديث مع جاري أونيل عن تدريب الفريق بعد ارتباط اسمه بـ مانشستر يونايتد.. دي ليخت يقلل من احتمالات رحيله عن بايرن

وجاء تشكيل يونايتد:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف – رافائيل فاريان – آرون وان بيساكا

الوسط: برونو فيرنانديز – كوبي ماينو – سكوت ماكتوميناي

الهجوم: ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند – أليخاندرو جارناتشو

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 47 نقطة.

فيما يحتل برينتفورد المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي تشكيل مانشستر يونايتد
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(0) مانشستر يونايتد.. القائم يمنع الأول توتنام يقلب الطاولة أمام لوتون.. وتألق بالمر غير كافي لفوز تشيلسي عودة مثيرة وفوز في الـ+90.. نيوكاسل يقلب الطاولة على وست هام في مباراة الأهداف السبعة جوارديولا: رايس لم يرغب في الانضمام لـ مانشستر سيتي مقابل جميع أموال العالم الحل الأفضل.. سبورت: برشلونة يتجه لبيع لاعبه السنغالي على طريقة شادي رياض بوكيتينو: قد لا نرى ريس جيمس مرة أخرى حتى نهاية الموسم مدرب ولفرهامبتون يوضح حقيقة عرض مانشستر يونايتد لتدريبه تين هاج يعلق على تقارير احتمالية إقالته نهاية الموسم
أخر الأخبار
يوفنتوس يواصل السقوط ويخسر من لاتسيو في +93 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - هدف الأهلي لا يزال الوحيد.. صنداونز يتعادل مع يانج أفريكانز 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر جوميز: لاعبو فيوتشر متحمسون من أجل رفعت.. وعلاء ليس خارج القائمة دائما 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) لاس بالماس.. طرد الحارس 43 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(0) مانشستر يونايتد.. القائم يمنع الأول 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول حقيقة تواجد صلاح في باريس 2024 47 دقيقة | منتخب مصر
ثنائية تنهي سلسلة سلبية.. دورتموند ينتصر على بايرن ميونيخ لأول مرة من 2019 ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة - بدون تشافي نفسه.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام لاس بالماس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 الأهلي يعلن خضوع إمام عاشور لجراحة في الكتف