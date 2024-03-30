الكونفدرالية - الزمالك ومودرن فيوتشر بالزي التقليدي في ذهاب ربع النهائي

السبت، 30 مارس 2024 - 20:38

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - مودرن فيوتشر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية عن ارتداء الفريقين للزي الرئيسي.

ويلتقي الزمالك ومودرن فيوتشر غدا الأحد في استاد السلام في لقاء يبدأ في التاسعة مساءً.

وسيرتدي لاعبو الزمالك الزي التقليدي المكوّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأصفر.

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في المقابل يرتدي لاعبو مودرن فيوتشر زيه باللون الأحمر كاملا على أن يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من: عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي مودرن فيوتشر وطاقم التحكيم المغربي المكلف بإدارة اللقاء.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أسند المباراة لطاقم تحكيم بقيادة جلال جيد.

ويعاونه الثنائي لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد حاملي الراية.

ويتولى كريم صبري مهمة الحكم الرابع.

ويتواجد سمير قزاز كحكم للفيديو، ويعاونه زكرياء برنيسي.

وبدأ جلال جيد -36 عاما- مسيرته التحكيمية في الدوري المغربي عام 2015.

وهذه ثالث مباراة يديرها الحكم المغربي لفريق مصري، والثانية لمودرن فيوتشر تحديدا، الذي أدار له مباراة دور المجموعات في الكونفدرالية ضد الأهلي بنغازي الليبي والتي شهدت فوز فيوتشر 2-1.

أما المناسبة الاولى كانت مباراة المصري ضد القطن الكاميروني في مجموعات الكونفدرالية عام 2022، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي 2-0.

وأدار جيد مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا الماضية، والتي انتهت بفوز بوركينا 1-0.

وفي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا أدار الحكم المغربي مباراة صنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي في ختام منافسات دور المجموعات، والتي انتهت بفوز صنداونز 1-0.

وتقام مباراة الذهاب يوم 31 مارس، على أن يُقام الإياب في 7 أبريل.

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