انتهت كلاسيكير ألمانيا - بايرن ميونيخ (0)-(2) دورتموند.. فوز الأصفر والأسود

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كلاسيكو الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في الجولة 27 من المسابقة.

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نهاية اللقاء بفوز الأصفر والأسود

ق 90+1: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل على كين.

ق 89: جوووووول تقليص الفارق.. عرضية من مزراوي ورأسية من هاري كين تسكن الشباك.

ق 82: جووووول ريارسون يسجل الثاني لدورتموند ويقّرب فريقه من حسم الكلاسيكير بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء على يمين أولريتش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف دون رد

ق 35: فرصة التعادل تضيع برأسية من داير

ق 10: جووووول كريم أديمي والأول لدورتموند

انطلاق المباراة