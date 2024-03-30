توتنام يقلب الطاولة أمام لوتون.. وتألق بالمر غير كافي لفوز تشيلسي

قلب توتنام الطاولة أمام لوتون تاون وحول تأخره بهدف لفوز بهدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 56 في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند النقطة 22 في المركز الـ18.

تقدم لوتون مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق اللاعب تشونج بعد متابعة لعرضية روس باركلي.

وتعادل توتنام عن طريق عيسى كابوريه مدافع لوتون بالخطأ في مرماه بعدما حول عرضية جونسون إلى شباكه في الدقيقة 51.

وأكمل النجم الكوري سون هيونج مين انتصار توتنام وسجل هدف الفوز في الدقيقة 86 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

في مباراة أخرى تعادل تشيلسي مع ضيفه بيرنلي بهدفين لكل فريق ولم يستغل الفريق الأزرق تألق نجمه كول بالمر.

ووصل تشيلسي إلى النقطة 40 في المركز الـ11، وارتفع رصيد بيرنلي إلى النقطة 18 في المركز الـ19.

وتلقى بيرنلي ضربة قوية بعد طرد مدافعه لورينز أسيجنون في الدقيقة 40 بعدما تسبب في ركلة جزاء ضد مودريك.

وتقدم بالمر لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تقدم تشيلسي في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني سجل بيرنلي هدف التعادل في الدقيقة 48 عن طريق جوش كالين.

وعاد بالمر من جديد ليسجل هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 78 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من رحيم ستيرلينج.

لكن بيرنلي أبى أن يخسر المباراة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب دارا أوشيه.

بورنموث × إيفرتون

في مباراة أخرى فاز بورنموث على إيفرتون بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 38 في المركز الـ13، ويتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 25 في المركز الـ16.

شيفيلد يونايتد × فولام

وتعادل شيفيلد يونايتد مع ضيفه فولام بثلاثة أهداف لكل فريق في مباراة مثيرة أخرى، ورفع شيفيلد رصيده إلى النقطة 15 ولا يزال في المركز الأخير، ووصل فولام إلى النقطة 39 في المركز الـ12.

نوتينجهام فورست × كريستال بالاس

وتعادل نوتينجهام فورست مع ضيفه كريستال بالاس بهدف لكل فريق، ورفع فورست رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ17، ووصل بالاس إلى النقطة 30 في المركز الـ14.