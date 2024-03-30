الكونفدرالية - في الجول يكشف أسباب 7 غيابات عن الزمالك أمام فيوتشر

السبت، 30 مارس 2024 - 17:27

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

يدخل الزمالك مباراة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية بقائمة بها العديد من الغيابات لأسباب مختلفة.

ويلعب الزمالك ضد فيوتشر غدا الأحد، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

ويغيب عن الزمالك في المباراة 7 لاعبين، ويكشف FilGoal.com لكم أسباب غيابات الزمالك ضد فيوتشر.

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سيد عبد الله – استبعاد فني

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ترافيس موتيابا – عدم العودة إلى القاهرة لتجديد جواز السفر

عبد الله السعيد – عدم القيد الإفريقي

ناصر ماهر – عدم القيد الإفريقي

وجاءت قائمة الزمالك للمباراة كالآتي:

المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء.

الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر – جابر – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد – محمد شحانة – أحمد حمدي – زياد كمال – مهاب ياسر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

الزمالك عبد الله السعيد الكونفدرالية فيوتشر
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