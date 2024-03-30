الكونفدرالية - في الجول يكشف أسباب 7 غيابات عن الزمالك أمام فيوتشر
السبت، 30 مارس 2024 - 17:27
كتب : إبراهيم رمضان
يدخل الزمالك مباراة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية بقائمة بها العديد من الغيابات لأسباب مختلفة.
عبد الله السعيد
النادي : الزمالك
ويلعب الزمالك ضد فيوتشر غدا الأحد، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.
ويغيب عن الزمالك في المباراة 7 لاعبين، ويكشف FilGoal.com لكم أسباب غيابات الزمالك ضد فيوتشر.
سيد عبد الله – استبعاد فني
محمود علاء – استبعاد فني
إبراهيما نداي – عدم اكتمال جاهزية
محمد أشرف "روقا" – استمرار التأهيل من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية
ترافيس موتيابا – عدم العودة إلى القاهرة لتجديد جواز السفر
عبد الله السعيد – عدم القيد الإفريقي
ناصر ماهر – عدم القيد الإفريقي
وجاءت قائمة الزمالك للمباراة كالآتي:
المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء.
الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر – جابر – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.
الوسط: نبيل عماد – محمد شحانة – أحمد حمدي – زياد كمال – مهاب ياسر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما".
الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.