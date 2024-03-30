عودة مثيرة وفوز في الـ+90.. نيوكاسل يقلب الطاولة على وست هام في مباراة الأهداف السبعة

السبت، 30 مارس 2024 - 16:43

كتب : FilGoal

نيوكاسل - وست هام

حقق نيوكاسل يونايتد فوزا مثيرا على ضيفه وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل 3، والتي جمعتهما ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

واستطاع نيوكاسل العودة وتحقيق الفوز بعدما تأخر بـ3 أهداف أمام ضيفه وست هام.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 43 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن وست هام صاحب المركز السابع.

أخبار متعلقة:
للمباراة الرابعة دون فوز.. أتالانتا يسقط نابولي بثلاثية عاد من حيث توقف.. ميليتاو في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلباو

تقدم نيوكاسل في الدقيقة 6 من ركلة جزاء نفذها المهاجم ألكساندر إيزاك.

لكن وست هام رد بكل قوة وسجل التعادل في الدقيقة 21 عن طريق المهاجم مايكل أنطونيو.

ثم أضاف المهاجم الغاني محمد قدوس هدف وست هام الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف جارود بوين هدف وست هام الثالث في الدقيقة 48، لتقترب المباراة أكثر من المطارق.

وبدأت عودة نيوكاسل في الدقيقة 77 بعدما حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء نفذها إيزاك بنجاح وسجل منها الهدف الثاني.

ثم جاء الدور على هارفي بارنيز ليسجل التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 83.

وأخيرا أكمل هارفي بارنيز عودة نيوكاسل وسجل هدف الفوز بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 91.

ليحقق نيوكاسل الفوز في واحدة من أفضل مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي.

وست هام نيوكاسل الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جوارديولا: رايس لم يرغب في الانضمام لـ مانشستر سيتي مقابل جميع أموال العالم الحل الأفضل.. سبورت: برشلونة يتجه لبيع لاعبه السنغالي على طريقة شادي رياض بوكيتينو: قد لا نرى ريس جيمس مرة أخرى حتى نهاية الموسم مدرب ولفرهامبتون يوضح حقيقة عرض مانشستر يونايتد لتدريبه تين هاج يعلق على تقارير احتمالية إقالته نهاية الموسم بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يتصدر ترتيب الدرجة الأولى قبل 7 جولات على النهاية جوارديولا يعلن غياب ووكر وستونز عن مواجهة أرسنال.. ويكشف موقف دي بروين مؤتمر أرتيتا: يجب أن نظهر ثقة أكبر ضد سيتي.. وهذا موقف المصابين
أخر الأخبار
الكونفدرالية - في الجول يكشف أسباب 7 غيابات عن الزمالك أمام فيوتشر 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
طريق الأهلي - 27 تسديدة من مازيمبي لا تكفي للفوز على بترو أتليتكو 43 دقيقة | الكرة المصرية
عودة مثيرة وفوز في الـ+90.. نيوكاسل يقلب الطاولة على وست هام في مباراة الأهداف السبعة ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الألماني – فرانكفورت (0)-(0) يونيون برلين.. تسديدة من مرموش ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات متصدر الدوري البلجيكي بشأن حمزة علاء ساعة | الكرة المصرية
للمباراة الرابعة دون فوز.. أتالانتا يسقط نابولي بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الزمالك - عودة زيزو لمواجهة مودرن فيوتشر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
عاد من حيث توقف.. ميليتاو في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلباو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 الأهلي يعلن خضوع إمام عاشور لجراحة في الكتف