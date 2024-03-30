عودة مثيرة وفوز في الـ+90.. نيوكاسل يقلب الطاولة على وست هام في مباراة الأهداف السبعة

حقق نيوكاسل يونايتد فوزا مثيرا على ضيفه وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل 3، والتي جمعتهما ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

واستطاع نيوكاسل العودة وتحقيق الفوز بعدما تأخر بـ3 أهداف أمام ضيفه وست هام.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 43 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن وست هام صاحب المركز السابع.

تقدم نيوكاسل في الدقيقة 6 من ركلة جزاء نفذها المهاجم ألكساندر إيزاك.

لكن وست هام رد بكل قوة وسجل التعادل في الدقيقة 21 عن طريق المهاجم مايكل أنطونيو.

ثم أضاف المهاجم الغاني محمد قدوس هدف وست هام الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف جارود بوين هدف وست هام الثالث في الدقيقة 48، لتقترب المباراة أكثر من المطارق.

وبدأت عودة نيوكاسل في الدقيقة 77 بعدما حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء نفذها إيزاك بنجاح وسجل منها الهدف الثاني.

ثم جاء الدور على هارفي بارنيز ليسجل التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 83.

وأخيرا أكمل هارفي بارنيز عودة نيوكاسل وسجل هدف الفوز بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 91.

ليحقق نيوكاسل الفوز في واحدة من أفضل مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي.