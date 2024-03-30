مصدر من الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات متصدر الدوري البلجيكي بشأن حمزة علاء

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة دخول نادي رويال سانت جليواز البلجيكي في مفاوضات بشأن التعاقد مع حمزة علاء بداية من الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إلى رغبة متصدر ترتيب الدوري البلجيكي في التعاقد مع حارس الأهلي الشاب بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "لا توجد مفاوضات مع نادي سانت جيلواز البلجيكي بشأن حمزة علاء كما يتردد. اللاعب يشعر بالاستقرار ضمن صفوف الفريق".

ويعد حمزة علاء أحد ناشئ الأهلي وتم قيده في القائمة الإفريقية للفريق ليكون الحارس الثاني مع مصطفى شوبير في ظل غياب محمد الشناوي للإصابة.

ولعب حمزة علاء دورا كبيرا في تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وحصل حمزة علاء حارس الأهلي ومنتخب مصر على أفضل حارس مرمى في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت بالمغرب.

وخسر منتخب مصر الأولمبي لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة أمام المغرب بهدفين لهدف، لكنه ضمن التواجد في أولمبياد باريس.