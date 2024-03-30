مصدر من الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات متصدر الدوري البلجيكي بشأن حمزة علاء

السبت، 30 مارس 2024 - 16:23

كتب : FilGoal

السوبر المصري - الأهلي - سيراميكا - حمزة علاء

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة دخول نادي رويال سانت جليواز البلجيكي في مفاوضات بشأن التعاقد مع حمزة علاء بداية من الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إلى رغبة متصدر ترتيب الدوري البلجيكي في التعاقد مع حارس الأهلي الشاب بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "لا توجد مفاوضات مع نادي سانت جيلواز البلجيكي بشأن حمزة علاء كما يتردد. اللاعب يشعر بالاستقرار ضمن صفوف الفريق".

أخبار متعلقة:
للمباراة الرابعة دون فوز.. أتالانتا يسقط نابولي بثلاثية قائمة الزمالك - عودة زيزو لمواجهة مودرن فيوتشر ريليفو: بقاء ألونسو مع ليفركوزن يتماشى مع خطط ريال مدريد جوارديولا: رايس لم يرغب في الانضمام لـ مانشستر سيتي مقابل جميع أموال العالم

ويعد حمزة علاء أحد ناشئ الأهلي وتم قيده في القائمة الإفريقية للفريق ليكون الحارس الثاني مع مصطفى شوبير في ظل غياب محمد الشناوي للإصابة.

ولعب حمزة علاء دورا كبيرا في تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وحصل حمزة علاء حارس الأهلي ومنتخب مصر على أفضل حارس مرمى في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت بالمغرب.

وخسر منتخب مصر الأولمبي لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة أمام المغرب بهدفين لهدف، لكنه ضمن التواجد في أولمبياد باريس.

الأهلي حمزة علاء
نرشح لكم
وزير الرياضة يطمئن على حالة أحمد رفعت.. ويكشف عن 3 قرارات دياب: قريبا الحضور الجماهيري سيكون كامل العدد.. وموعد تسليم درع الدوري الجديد التجربة الاحترافية الأولى.. عمر بسام ينتقل إلى شباب الغار الليبي عرابي يكشف ما قاله الخطيب في زيارته لـ أحمد رفعت.. تنسيق زيارة الزمالك وحقيقة مكافآت المباراة دياب يكشف موعد نهاية الدوري وحقيقة تأجيل مباريات الجولة الـ 17 الشحات: حققنا فوزا مهما خارج الأرض ضد سيمبا كولر: وجدنا حلولا فنية للفوز على سيمبا رغم التحديات.. وهذا طلبي من جمهور الأهلي طاهر: هذا ما طلبه مني كولر خلال مواجهة سيمبا
أخر الأخبار
عودة مثيرة وفوز في الـ+90.. نيوكاسل يقلب الطاولة على وست هام في مباراة الأهداف السبعة 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الألماني – فرانكفورت (0)-(0) يونيون برلين.. مرموش أساسي 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات متصدر الدوري البلجيكي بشأن حمزة علاء 34 دقيقة | الكرة المصرية
للمباراة الرابعة دون فوز.. أتالانتا يسقط نابولي بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الزمالك - عودة زيزو لمواجهة مودرن فيوتشر ساعة | الكرة الإفريقية
عاد من حيث توقف.. ميليتاو في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلباو ساعة | الدوري الإسباني
مباشر أبطال إفريقيا - مازيمبي (0)-(0) بترو أتليتكو.. تصدي رائع ساعة | الكرة الإفريقية
ريليفو: بقاء ألونسو مع ليفركوزن يتماشى مع خطط ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 الأهلي يعلن خضوع إمام عاشور لجراحة في الكتف