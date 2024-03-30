قائمة الزمالك - عودة زيزو لمواجهة مودرن فيوتشر

السبت، 30 مارس 2024 - 15:45

كتب : FilGoal

زيزو

أعلن جوزيه جوميز مدرب الزمالك قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة مودرن فيوتشر.

ويلتقي الزمالك غد الأحد مع مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة على ملعب السلام باعتبار مودرن فيوتشر كصاحب الأرض.

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وتشهد القائمة عودة أحمد سيد "زيزو" بعد غيابه عن آخر مباراة بسبب الإصابة، كما تشهد تواجد زياد كمال لأول مرة.

ويغيب محمود علاء عن القائمة ومحمد أشرف "روقا" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وسيد عبد الله.

عبد الله السعيد وناصر ماهر يغيبان عن القائمة بسبب عدم قدرتهم على المشاركة في البطولة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء.

الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر – جابر – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد – محمد شحانة – أحمد حمدي – زياد كمال – مهاب ياسر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

الزمالك كان قد تأهل لربع النهائي بعد تصدره مجموعته، بينما وصل مودرن فيوتشر بعد احتلاله المركز الثاني.

الزمالك مودرن فيوتشر كأس الكونفدرالية الإفريقية
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