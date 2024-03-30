جوارديولا: رايس لم يرغب في الانضمام لـ مانشستر سيتي مقابل جميع أموال العالم

السبت، 30 مارس 2024 - 15:01

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على رفض ديكلان رايس لاعب أرسنال الانضمام لفريقه.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال غدا الأحد في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أحيانا يوجد بعض اللاعبين الذين يقررون عدم الانضمام إلينا وهناك قائمة طويلة منهم، ديكلان رايس واحد منهم ولم يرغب في الانضمام حتى مقابل جميع الأموال في العالم وفي النهاية هو لاعب جيد وأتمنى التوفيق له".

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وأضاف "كل فريق في الدوري الإنجليزي كان يرغب في ضم رايس هو لاعب دولي بمنتخب إنجلترا وشاب يريد لعب الكثير من المباريات ولهذا تعاقد مع أرسنال".

وانضم رايس لأرسنال في بداية الموسم الحالي قادما من وست هام.

ويحتل أرسنال صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا ديكلان رايس
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