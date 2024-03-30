الحل الأفضل.. سبورت: برشلونة يتجه لبيع لاعبه السنغالي على طريقة شادي رياض

يتجه نادي برشلونة إلى بيع ميكا فاي المدافع السنغالي في صفوف الفريق الثاني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان تقريرا من صحيفة دايلي ميل الإنجليزي قد أشار إلى أن نادي مانشستر يونايتد يسعى إلى التعاقد مع فاي بسبب موهبته الكبيرة.

وحسب صحيفة سبورت الإسبانية، يدرك النادي الكتالوني موهبة فاي ولذلك يدرس بيعه إلى فريق ليس بنفس قوة مانشستر يونايتد لأن النادي يريد مشاركته بصفة أساسية.

وأفادت الصحيفة أن نادي مثل يونايتد لن يوافق على بند إعادة الشراء لصالح برشلونة.

ولذلك يدرس برشلونة بيعه إلى نادي مثل ريال بيتيس مثلما فعل في صفقة شادي رياض.

وانتقل رياض من برشلونة إلى بيتيس في الصيف الماضي مع وجود بند إعادة الشراء مقابل 7 ملايين يورو، حتى لا يخسره نهائيا في حال تألقه.

ولم يلعب فاي أي مباراة مع الفريق الأول خلال الموسم الجاري رفقة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني.

وفضل تشافي ضم باو كوبارسي المدافع البالغ من العمر 17 عاما للعب في الفريق الأول وتمكن من الانضمام إلى منتخب إسبانيا وأصبح أصغر مدافع يشارك مع منتخب لاروخا في التاريخ.

وكسر كوبارسي رقم سيرجيو راموس لاعب إشبيلية الحالي وريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق كونه أصغر مدافع يمثل إسبانيا في التاريخ.