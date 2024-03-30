الحل الأفضل.. سبورت: برشلونة يتجه لبيع لاعبه السنغالي على طريقة شادي رياض

السبت، 30 مارس 2024 - 13:33

كتب : FilGoal

مايكل فاي

يتجه نادي برشلونة إلى بيع ميكا فاي المدافع السنغالي في صفوف الفريق الثاني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان تقريرا من صحيفة دايلي ميل الإنجليزي قد أشار إلى أن نادي مانشستر يونايتد يسعى إلى التعاقد مع فاي بسبب موهبته الكبيرة.

وحسب صحيفة سبورت الإسبانية، يدرك النادي الكتالوني موهبة فاي ولذلك يدرس بيعه إلى فريق ليس بنفس قوة مانشستر يونايتد لأن النادي يريد مشاركته بصفة أساسية.

أخبار متعلقة:
بوكيتينو: قد لا نرى ريس جيمس مرة أخرى حتى نهاية الموسم مليار يورو شرط جزائي.. رومانو يكشف تفاصيل عرض برشلونة لتجديد عقد كوبارسي مدير بايرن ردا على وكيل ديفيز: نحن الطرف الأقوى ولسنا تحت الضغط مدرب ولفرهامبتون يوضح حقيقة عرض مانشستر يونايتد لتدريبه

وأفادت الصحيفة أن نادي مثل يونايتد لن يوافق على بند إعادة الشراء لصالح برشلونة.

ولذلك يدرس برشلونة بيعه إلى نادي مثل ريال بيتيس مثلما فعل في صفقة شادي رياض.

وانتقل رياض من برشلونة إلى بيتيس في الصيف الماضي مع وجود بند إعادة الشراء مقابل 7 ملايين يورو، حتى لا يخسره نهائيا في حال تألقه.

ولم يلعب فاي أي مباراة مع الفريق الأول خلال الموسم الجاري رفقة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني.

وفضل تشافي ضم باو كوبارسي المدافع البالغ من العمر 17 عاما للعب في الفريق الأول وتمكن من الانضمام إلى منتخب إسبانيا وأصبح أصغر مدافع يشارك مع منتخب لاروخا في التاريخ.

وكسر كوبارسي رقم سيرجيو راموس لاعب إشبيلية الحالي وريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق كونه أصغر مدافع يمثل إسبانيا في التاريخ.

برشلونة ريال بيتيس شادي رياض ميكا فاي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي: هذا أكثر ما يقلقني ضد بلباو.. ومن الممكن إشراك ميليتاو مليار يورو شرط جزائي.. رومانو يكشف تفاصيل عرض برشلونة لتجديد عقد كوبارسي مدرب ولفرهامبتون يوضح حقيقة عرض مانشستر يونايتد لتدريبه مدير بايرن ردا على وكيل ديفيز: نحن الطرف الأقوى ولسنا تحت الضغط نيجيريا تنافس 3 منتخبات على التعاقد مع رينار توخيل: لم أشارك تماما في إحضار سرقسطة إلى بايرن الهلال يهدد مخطط برشلونة بشأن كانسيلو تين هاج يعلق على تقارير احتمالية إقالته نهاية الموسم
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: هذا أكثر ما يقلقني ضد بلباو.. ومن الممكن إشراك ميليتاو 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة - عودة توريس وغياب كيرستنسن في مواجهة لاس بالماس 29 دقيقة | الدوري الإسباني
الحل الأفضل.. سبورت: برشلونة يتجه لبيع لاعبه السنغالي على طريقة شادي رياض 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
مليار يورو شرط جزائي.. رومانو يكشف تفاصيل عرض برشلونة لتجديد عقد كوبارسي ساعة | الكرة الأوروبية
بوكيتينو: قد لا نرى ريس جيمس مرة أخرى حتى نهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب ولفرهامبتون يوضح حقيقة عرض مانشستر يونايتد لتدريبه ساعة | الكرة الأوروبية
مدير بايرن ردا على وكيل ديفيز: نحن الطرف الأقوى ولسنا تحت الضغط ساعة | الكرة الأوروبية
دياب: قريبا الحضور الجماهيري سيكون كامل العدد.. وموعد تسليم درع الدوري الجديد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 الأهلي يعلن خضوع إمام عاشور لجراحة في الكتف