بوكيتينو: قد لا نرى ريس جيمس مرة أخرى حتى نهاية الموسم

شدد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي على إمكانية غياب لاعب الفريق ريس جيمس حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة.

ويستعد تشيلسي لمواجهة بيرنلي مساء اليوم في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوكيتينو للصحفيين عقب المباراة: "نتابع حالتي ريس جيمس وكريستوفر نكونكو أسبوع بعد الآخر ونترقب التحديثات".

وتابع "لا أعلم ما إذا كان جيمس سيلعب مع الفريق من جديد هذا الموسم ومن الصعب التنبؤ حول موقفه حاليا".

وأضاف "نتمنى رؤيته من جديد بكل تأكيد ولكن سنتابع الأمر أسبوع بعد الآخر".

وغاب جيمس حتى الآن عن 20 مباراة بسبب الإصابة منذ بداية الموسم الحالي.

وشارك جيمس في 9 مباريات فقط منذ بداية الموسم وخلالهم صنع هدف وحيد.

جيمس قد ينضم لروميو لافيا زميله بالفريق والذي سيغيب حتى نهاية الموسم أيضا بسبب الإصابة.