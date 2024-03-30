بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يتصدر ترتيب الدرجة الأولى قبل 7 جولات على النهاية

تصدر إبسويتش تاون ترتيب الدوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب) قبل 7 جولات على نهاية الموسم مستفيدا من انتصاره وتعثر منافسيه.

وتفوق إبسويتش تاون على بلاكبيرن في الجولة 39 من المسابقة بفضل هدف كونور شابلين في الدقيقة 9.

وشارك سام مرسي لاعب وسط منتخب مصر في اللقاء كاملا، ومرتديا شارة القيادة كالمعتاد.

الفوز رفع رصيد إبسويتش لـ 84 نقطة ارتقى بها في الصدارة من 39 مباراة بفارق نقطة عن ليدز يونايتد صاحب المركز الثاني.

⏱️ The halfway point. — Ipswich Town (@IpswichTown) March 29, 2024

وتعثر ليدز يونايتد بالتعادل مع واتفورد بنتيجة 2-2.

فيما واصل ليستر سيتي نتائجه السلبية مؤخرا وخسر من بريستول سيتي بنتيجة 1-0.

وتوقف رصيد الثعالب عند 82 نقطة تراجع بها للمركز الثالث.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-24.

بينما يتنافس أصحاب المراكز من الثالث وحتى السادس على البطاقة الأخيرة والمؤهلة للدوري الإنجليزي.

الجولة المقبلة ستشهد لقاء قوي بين إبسويتش مع ساوثامبتون الرابع يوم الإثنين المقبل.

فيما سيحل هال سيتي ضيفا على ليدز، ويستضيف ليستر سيتي فريق نورويتش سيتي.