بعد تأجيله من قبل.. تحديد موعد لقاء الأهلي ضد إنبي في الدوري

أعلنت لجنة المسابقات موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والمؤجلة من الجولة 16 لـ الدوري المصري.

وستقام المباراة في الثامن من شهر أبريل المقبل، حسبما أعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين.

وتحدد موعد 15 مارس موعدا للمباراة، لكن تأجلت مجددا بناء على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وخاض الأهلي 7 مباريات في مسابقة الدوري وجمع 17 نقطة بالمركز التاسع، بينما لعب إنبي 15 مباراة وجمع 26 نقطة في المركز الثاني.

وبذلك ستكون مباراة الأهلي وإنبي يوم 8 أبريل المقبل هي الأولى للأحمر محليا منذ يوم 12 مارس عندما خسر من البنك الأهلي بنتيجة 4-3.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بلقاء سيمبا التنزاني بعدما فاز ذهابا بنتيجة 1-0.