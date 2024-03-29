بعد تأجيله من قبل.. تحديد موعد لقاء الأهلي ضد إنبي في الدوري
الجمعة، 29 مارس 2024 - 22:43
كتب : أحمد الخولي
أعلنت لجنة المسابقات موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والمؤجلة من الجولة 16 لـ الدوري المصري.
وستقام المباراة في الثامن من شهر أبريل المقبل، حسبما أعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين.
وتحدد موعد 15 مارس موعدا للمباراة، لكن تأجلت مجددا بناء على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.
وخاض الأهلي 7 مباريات في مسابقة الدوري وجمع 17 نقطة بالمركز التاسع، بينما لعب إنبي 15 مباراة وجمع 26 نقطة في المركز الثاني.
وبذلك ستكون مباراة الأهلي وإنبي يوم 8 أبريل المقبل هي الأولى للأحمر محليا منذ يوم 12 مارس عندما خسر من البنك الأهلي بنتيجة 4-3.
ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بلقاء سيمبا التنزاني بعدما فاز ذهابا بنتيجة 1-0.
نرشح لكم
تأجيل مباريات الجولة 17 من الدوري المصري 3 أيام أحمد سامي يعلق على "الساعة السويسرية".. وعتاب للشحات.. وتفاصيل رحيل صلاح خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني مساعد مدرب الحزم لـ في الجول: أتمنى ضم محمد هاني لأنه خامة نادرة خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 17 من الدوري المصري الزمالك: لن ننجرف للمحاولات الرخيصة من الهاربين.. وكلنا تركيز لحلم الكونفدرالية خالد عباس يوضح حقيقة إنشاء استاد جديد في العاصمة الإدارية رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر