دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ينتصر لأول مرة على سيمبا في تنزانيا بهدف كوكا

عاد الأهلي بانتصار ثمين بالفوز بنتيجة 1-0 على سيمبا التنزاني بملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-24.

سجل هدف الأهلي الوحيد: أحمد نبيل "كوكا".

ولأول مرة يحقق الأهلي الفوز في تنزانيا على سيمبا في البطولات الإفريقية، حيث خسر 3 مرات من قبل وتعادل في المواجهة السابقة بالدوري الإفريقي.

ولأول مرة يسجل أحمد نبيل كوكا هدفا بقميص الأهلي وجاء في مباراته رقم 47 بقميص الفريق.

وواصل الأهلي سلسلة اللاهزيمة في دوري أبطال إفريقيا منذ الخسارة 5-2 ضد صنداونز برصيد 17 مباراة بـ 12 انتصارات و5 تعادلات.

وسيلتقي الفريقان مجددا إيابا يوم الجمعة المقبل لحسم بطاقة التأهل في استاد القاهرة.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من لقاء مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية.































































































التشكيل

تواجد عمرو السولية في وسط الأهلي رفقة مروان عطية وأحمد نبيل "كوكا".

وقاد الفرنسي أنتوني موديست الهجوم ومن خلفه الثنائي حسين الشحات وبيرسي تاو.

بينما بدأ كلاتوس تشاما في هجوم سيمبا، ومن خلفه ساديو كانوتيه ودينيس كيبو.

وصف المباراة

هدد أصحاب الأرض مرمى الأهلي مبكرا من الدقيقة الأولى، ومن ركنية مرت رأسية ساديو كانوتيه أعلى عارضة الأهلي بعدما ارتقى دون أي رقابة داخل منطقة الجزاء.

الأهلي رده جاء قويا وحاسما، عرضية من محمد هاني من الجهة اليمنى أخطئ تشي مالوني في تشتيتها وأنقذها أيوب لكرد من على خط المرمى لتجد أحمد نبيل كوكا الذي سدد كرة قوية ارتطمت برأس الحارس ثم القائم وسكنت الشباك في الدقيقة 5.

video:1

استحوذ أصحاب الأرض على الكرة في الدقائق التالية والتي لم تشهد أي خطورة فيما اعتمد الأهلي على المرتدات والتي لم تكتمل حتى الدقيقة 22.

وبدأ لاعبو سيمبا تهديد مرمى شوبير بدءا من الدقيقة 23 فتألق شوبير لأول مرة وأبعد فرصة من لمسة واحدة عن طريق مالوني لركنية ببراعة.

وانفرد دينيس كيبو وسدد كرة أعلى العارضة بكل قوة وأشهر معها حكم المساعد راية التسلل في الدقيقة 29.

وتألق شوبير مجددا وتصدى لتصويبة كانوتيه الذي توغل من الجهة اليمنى لمنطقة جزاء الأهلي وسدد كرة أرضية في الدقيقة 37.

وبعد دقيقة أطلق مالوني تصويبة صاروخية مرت أعلى عارضة شوبير بقليل.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع انفرد نتيبازونكيا بشوبير بعد تمريرة ثنائية مع كانوتيه وسدد كرة أرضية أبعدها مصطفى شوبير بقدمه ببراعة.

شوط أول انتهى بفرص خطيرة لسيمبا وهدف وحيد للأهلي من هجمته الوحيدة.

"العائلة دائما في وجدانه👨‍👩‍👦‍👦" احتفال أحمد نبيل كوكا بهدفه في مرمى سيمبا بدوري أبطال إفريقيا 📸#في_إفريقيا pic.twitter.com/CUelGa60RR — FilGoal (@FilGoal) March 29, 2024

في الشوط الثاني بدأ لاعبو سيمبا بكل قوة بحثا عن التعادل فأطلق باباكار سار كرة قوية مرت أعلى العارضة.

وأشهر توم أبونجيل حكم اللقاء بطاقة صفراء لباباكار سار بعد عرقلة بيرسي تاو على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 50 والتي لم يستغلها علي معلول وأطلق تصويبة بعيدة.

وفي الدقيقة 53 تحصل مروان عطية على بطاقة صفراء سبب ارتكاب خطأ على حدود منطقة جزاء الأهلي، وسدد كلاتوس تشاما كرة قوية تصدى لها شوبير بثبات.

وتألق معلول في التصدي بفدائية لتصويبة قوية بعد سلسلة من التمريرات للاعبي سيمبا ومنع مرمى الأهلي من التعادل من استقبال هدف التعادل.

وفي الدقيقة 56 أشهر الحكم بطاقة صفراء لهينوك إينونجا بعد عرقلة أنتوني موديست في منتصف الملعب لمنع فرصة مرتدة سريعة للأهلي.

أجرى كولر أول تغييرين بمشاركة طاهر محمد طاهر ورضا سليم بدلا من بيرسي تاو وحسين الشحات في الدقيقة 67.

وبعد 6 دقائق شارك محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" بدلا من موديست ومروان عطية.

وفي الدقيقة 76 طالب لاعبي الأهلي باحتساب ركلة جزاء بعد سقوط طاهر محمد طاهر إثر عرقلة إينونجا لكن الحكم رفض احتسابها أول العودة لتقنية الفيديو.

التغييرات أعادت للأهلي السيطرة بعض الشيء على اللقاء مع تراجع لاعبي سيمبا.

وشارك ميكيسوني لاعب الأهلي السابق مع سيمبا في الدقيقة 88 في تغيير هجومي من عبد الحق بن شيخة لتنشيط هجوم أصحاب الأرض بحثا عن التعادل.

وأطلق ميكيسوني كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها شوبير بقبضة يده لركنية في الدقيقة 90.

وخرج رضا سليم لتلقي العلاج في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع ثم عاد لأرض الملعب مجددا.

وأرسل أفشة تمريرة طولية رائعة لكهربا الذي انفرد لكنه تعثر ولم يستطع هز الشباك وإنهاء اللقاء بفوز الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وبعدها مباشرة تدخل أفشة وأبعد الكرة من أمام أقدام مهاجم سيمبا الذي كاد أن يسجل هدف التعادل القاتل.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع أرسل رضا سليم عرضية لكهربا الذي راوغ 3 مدافعين داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية جاءت في الشباك الخارجية، وبعدها مباشرة أطلق الحكم صافرته معلنا فوز الأهلي الأول في تنزانيا على سيمبا.