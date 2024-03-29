الأول على الإطلاق.. أحمد نبيل كوكا يقص شريط التسجيل مع الأهلي

الجمعة، 29 مارس 2024 - 20:24

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - كوكا

سجل أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي هدف فريقه الأول في شباك مضيفه سيمبا التنزاني.

جاء ذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

والهدف هو الأول على الإطلاق لأحمد نبيل كوكا بقميص النادي الأهلي.

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وأتى هذا الهدف في المباراة رقم 47 لكوكا بقميص الأهلي، بعد 46 مباراة شهدت صناعته لـ 3 أهداف.

ويلعب الأهلي مع سيمبا في مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم الجمعة 5 أبريل.

ويلتقي الفائز من الأهلي وسيمبا، بالفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف النهائي.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 11 مرة كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

ولعب الأحمر نهائي النسخ الـ 4 الأخيرة على التوالي، حيث فاز بنهائي 2020 و2021 و2023 أمام الزمالك وكايزر تشيفس الجنوب إفريقي والوداد المغربي، وخسر نهائي 2022 أمام الوداد.

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