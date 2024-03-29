انتهت أبطال إفريقيا - سيمبا (0)-(1) الأهلي.. فوز أول في تنزانيا
الجمعة، 29 مارس 2024 - 19:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-24.
وسيلتقي الفريقان إيابا يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة لحسم بطاقة التأهل للمربع الذهبي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+4: كهربا يتوغل ويراوغ أكثر من مدافع ويسدد كرة أرضية في الشباك الخارجية
ق 90: ميكيسيوني يطلق تصويبة قوية وشوبير يحولها لركنية.
ق 76: مطالبات من الأهلي باحتساب ركلة جزاء.
ق 72: مشاركة كهربا وأفشة بدلا من موديست ومروان عطية
ق 67: خروج بيرسي تاو وحسين الشحات ومشاركة طاهر محمد طاهر ورضا سليم.
ق 56: بطاقة صفراء لإينونجا بعد عرقلة موديست في منتصف الملعب.
ق 56: تصويبة قوية على المرمى يمنعها معلول بفدائية رائعة
ق 53: بطاقة صفراء لمروان عطية.
ق 50: بطاقة صفراء لباباكار سار لاعب سيمبا بعد عرقلة بيرسي تاو على حدود منطقة الجزاء
ق 46: تهديد أول بتسديدة تعلو عارضة شوبير
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: تمريرة ثنائية وانفراد نتيبازونكيا يتصدى له شوبير بقدمه
ق 38: تصويبة صاروخية من ميلوني تمر أعلى عارضة شوبير بقليل
ق 37: شوبير يواصل التألق بالتصدي لتصويبة ساديو كانوتيه
ق 29: انفراد من دينيس وتسديدة قوية أعلى العارضة والحكم المساعد يرفع راية التسلل.
ق 23: شوبير يتألق ويمنع ويحول فرصة ميلوني لركنية.
ق 20: هدوء في اللقاء والأهلي يعتمد على المرتدات
ق 5: جوووووول أووووووول للأهلي.. عرضية من محمد هاني يخطئ المدافع في تشتيتها وكوكا يتابعها بتصويبة قوية من داخل منطقة الست ياردات في الشباك.
ق 2: ركنية ورأسية من ساديو كانوتيه غير المراقب أعلى عارضة شوبير.
بداية اللقاء