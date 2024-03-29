رئيس مودرن فيوتشر: ما حدث لـ رفعت معجزة.. وسنخوض مواجهة الزمالك من أجله

وصف وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر بأن ما حدث لأحمد رفعت لاعب الفريق بالمعجزة.

ويمكث رفعت بأحد مستشفيات القاهرة في الوقت الحالي بعد تحسن حالته الصحية ونقله من الإسكندرية.

وقال دعبس عبر أون تايم سبورتس: "أحمد رفعت يتحرك بشكل طبيعي ويتحدث في الوقت الحالي، لا يهمني أن يعود لممارسة كرة القدم من جديد، لكن هدفنا أن يعود لحياته الطبيعية. ما حدث معجزة بمعنى الكلمة".

وأصدرت مستشفى زمزم التي مكث فيها أحمد رفعت بعد تعرضه للأزمة الصحية بيانا أول أمس عن حالة اللاعب يفيد بنقله إلى القاهرة.

جاء ذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل.

وكشفت مستشفى زمزم عن نقل أحمد رفعت إلى القاهرة الأربعاء الموافق 27 مارس في تمام الواحدة صباحا.

وشدد رئيس مودرن فيوتشر في تصريحاته "لا نستطيع تحديد سبب ما حدث حتى الآن، لكن مع الوقت سنعرف السبب".

وأتم "هناك حالة من الهدوء والتفاؤل بين اللاعبين بعد الاطمئنان على زميلهم، سنخوض مواجهة الزمالك من أجل أحمد رفعت".

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

ماذا حدث؟

دخلت سيارة الإسعاف إلى استاد الاسكندرية في مباراة مودرن فيوتشر وسموحة لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى بعد سقوطه.

وكان يتبقى قرابة دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبينما قرر الحكم إعلان الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمال المباراة.

ومع هتافات الجمهور مطالبة الحكم بإطلاق صافرة النهاية، أطلق الحكم الصافرة قبل نهاية الوقت.

ووصل الجهازان الفنيان ولاعبو الفريقين وعدد من الجماهير أيضا إلى مستشفى زمزم للاطمئنان على اللاعب.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.