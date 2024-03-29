جوارديولا يعلن غياب ووكر وستونز عن مواجهة أرسنال.. ويكشف موقف دي بروين

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، غياب كايل ووكر وجون ستونز مدافعي الفريق، عن مواجهة أرسنال، بعد تعرضهما للإصابة مع المنتخب الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ولم يكشف جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أرسنال عن موعد عودتهما: "لا أعرف إلى متى سيغيب الثنائي".

ويستضيف مانشستر سيتي، فريق أرسنال متصدر الترتيب يوم الأحد المقبل على ملعب الاتحاد.

ولم يؤكد جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة سيتي، مشاركة إديرسون حارس المرمى، وكيفين دي بروين، أمام أرسنال.

وقال جوارديولا: "إيدرسون بات أفضل بكثير بعد إصابته التي تعرض لها أمام ليفربول".

وأكمل: "دي بروين لاعب مهم وكان موسم صعب له بسبب الإصابات، لقد تدرب جيدا بالأمس وسنرى ما يمكن فعله الأيام المقبلة".

ولم يلعب دي بروين مع بلجيكا في مباراتي إنجلترا وأيرلندا الوديتين في فترة التوقف الدولي.

وأثنى بيب على دي بروين: "لقد لعب بشكل ثابت لسنوات عديدة وفي المباريات المهمة تحتاج إلى لاعبين مهمين، لكن الأمر يتعلق بالفريق".

ويحتل أرسنال صدارة الدوري برصيد 64 نقطة، نفس رصيد ليفربول، ولكن فارق الأهداف يرجح كفة الجانرز، فيما يحل سيتي ثالثا برصيد 63 نقطة.

ويلتقي ليفربول يوم الأحد في تمام الثالثة عصرًا أمام برايتون في إطار الجولة ذاتها.

وتابع مدرب سيتي: "إنها آخر 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، ونلعب مع المتصدر على أرضنا ووسط جماهيرنا، وأنا متأكد من أنهم سيعطوننا ما نحتاجه لتقديم أفضل ما لدينا".

وعلق جوارديولا على المباريات المتبقية من الموسم: " حققنا لقبين هذا الموسم وننافس على 3 ألقاب، نبدأ وقتا مهما وهو آخر 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، الآن كل مباراة مهمة".

وعن مدى اختلاف أرسنال عن نفس المرحلة من الموسم الماضي، قال جوارديولا: "نفس المدرب، مع بعض اللاعبين الجدد، يسيطرون على تفاصيل كثيرة في الملعب، دائما تتطور طالما أجريت عدد من التبديلات للاعبين، إنها مباراة صعبة بالتأكيد".

ونجح مان سيتي إبريل الموسم الماضي، من سحق أرسنال متصدر الترتيب وقتها برباعية مقابل هدف وحيد، ليقلص الفارق مع أفضلية المباريات المؤجلة، لينجح في نهاية الموسم في التتويج بالدوري، وحرمان أرسنال من العودة لتحقيق الدوري الإنجليزي بعد غياب 20 عاما.