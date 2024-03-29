رينار يتحدث عن أمنية مونديال 2026 وسبب تدريبه لسيدات فرنسا

كشف الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب سيدات فرنسا، عن رغبته في العودة لتدريب أحد منتخبات الرجال.

وقال رينار في تصريحات بالمؤتمر الصحفي على هامش إعلان قائمة سيدات فرنسا لمواجهتي تصفيات يورو 2025 أمام أيرلندا والسويد: "كأس العالم للرجال 2026 في ذهني، آمل أن يكون المونديال الثالث لي كمدرب، هذه هي دوافعي الشخصية".

وعن سبب انتقاله لتدريب سيدات فرنسا، قال رينار: "جئت لكرة القدم للسيدات لأن هدفي هو مواجهة التحديات الصعبة".

وأكمل: "مازال لدي ما هو أفضل وهو الفوز بميدالية لسيدات فرنسا في الأوليمبياد قبل رحيلي".

وشارك رينار في كأسي العالم روسيا 2018 مع المنتخب المغرب، وقطر 2022 مع المنتخب السعودي.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، كشف عن رحيل رينار: "هيرفي لديه عقد ينتهي بعد دورة الألعاب الأوليمبية في نهاية أغسطس، وقد أعلن ذلك، ولست متأكدا مما إذا كان سيبقى بعد ذلك".

وكان لرينارد 5 تجارب مع منتخبات إفريقية وعربية، وهم كوت ديفوار، وزامبيا، وأنجولا، والمغرب، والسعودية.

واستطاع المدير الفني الفرنسي أن يتوج بكأس أمم أفريقيا مرتين الأولى كانت مع منتخب زامبيا، والثانية مع منتخب كوت ديفوار.

وكانت تقارير مغربية نفت ما تم تداوله عن إقالة وليد الركراكي المدير الفني لأسود أطلس، وتعيين هيرفي رينار بدلا منه.