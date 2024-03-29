نهاية عهد الناصري.. عبد المجيد برناكي رئيسا للوداد المغربي

فاز عبد المجيد برناكي برئاسة نادي الوداد المغربي، خلفا لسعيد الناصري الذي بقي في منصبه 9 سنوات.

وكان الناصري تعرض للحبس بعد اتهامه في عدة قضايا تتعلق بالمخدرات، وتبييض الأموال، والتزوير، وفقا للتقارير المغربية.

وكان برناكي النائب الأول للرئيس السابق سعيد الناصيري في المواسم الـ4 الأخيرة، وتولى رئاسة النادي مؤقتا، في الأشهر الأخيرة، قبل أن ينتخب رئيسا لولاية من 4 سنوات.

وحصل برناكي على 81 صوتا في الانتخابات التي أجريت الجمعة، في مقابل امتناع 3 عن الإدلاء بصوتهم، ليفوز برئاسة نادي الوداد لـ4 سنوات قادمة.

وتقدم المجلس السابق للوداد باستقالة جماعية، ليتم عقد انتخابات مجلس جديد، والتي شهدت فوز المجلس التالي: عبد المجيد البرناكي رئيسا، وأعضاء مجلس الإدارة عبد الصادق مرشد، وهشام الملاخ، وكمال لحلو، ومصطفى ملوكي، ونبيل لحلو، وسعد الدريب، وإبراهيم العسري، ومحمد الإدريسي، وعبد الله بناني، ومحسن بنسودة، والقسري محمد عادل.

ونقلت وسائل الإعلام المغربية كلمة البرناكي بعد فوزه بالانتخابات، ليؤكد بأنه سيكون عند حسن ظن الجمهور، داعيا إلى نسيان جميع الخلافات والمضي قدما لتحقيق الإنجازات.