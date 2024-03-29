نهاية عهد الناصري.. عبد المجيد برناكي رئيسا للوداد المغربي

الجمعة، 29 مارس 2024 - 14:49

كتب : محرر في الجول

عبد المجيد برناكي رئيس الوداد المغربي الجديد

فاز عبد المجيد برناكي برئاسة نادي الوداد المغربي، خلفا لسعيد الناصري الذي بقي في منصبه 9 سنوات.

وكان الناصري تعرض للحبس بعد اتهامه في عدة قضايا تتعلق بالمخدرات، وتبييض الأموال، والتزوير، وفقا للتقارير المغربية.

وكان برناكي النائب الأول للرئيس السابق سعيد الناصيري في المواسم الـ4 الأخيرة، وتولى رئاسة النادي مؤقتا، في الأشهر الأخيرة، قبل أن ينتخب رئيسا لولاية من 4 سنوات.

أخبار متعلقة:
تقرير مغربي: 10 تُهم تهدد رئيس الوداد بالسجن لمدة طويلة تقرير مغربي: كيروش وموسيماني مرشحان لتدريب الوداد على بعد نقطتين من الهاوية الرسمية.. الوداد ينعش آماله الضئيلة بالفوز على مولودية وجدة

وحصل برناكي على 81 صوتا في الانتخابات التي أجريت الجمعة، في مقابل امتناع 3 عن الإدلاء بصوتهم، ليفوز برئاسة نادي الوداد لـ4 سنوات قادمة.

وتقدم المجلس السابق للوداد باستقالة جماعية، ليتم عقد انتخابات مجلس جديد، والتي شهدت فوز المجلس التالي: عبد المجيد البرناكي رئيسا، وأعضاء مجلس الإدارة عبد الصادق مرشد، وهشام الملاخ، وكمال لحلو، ومصطفى ملوكي، ونبيل لحلو، وسعد الدريب، وإبراهيم العسري، ومحمد الإدريسي، وعبد الله بناني، ومحسن بنسودة، والقسري محمد عادل.

ونقلت وسائل الإعلام المغربية كلمة البرناكي بعد فوزه بالانتخابات، ليؤكد بأنه سيكون عند حسن ظن الجمهور، داعيا إلى نسيان جميع الخلافات والمضي قدما لتحقيق الإنجازات.

الوداد المغربي سعيد الناصري عبد المجيد برناكي
نرشح لكم
كولر: وجدنا حلولا فنية للفوز على سيمبا رغم التحديات.. وهذا طلبي من جمهور الأهلي طاهر: هذا ما طلبه مني كولر خلال مواجهة سيمبا كوكا: هدفي ضد سيمبا استثنائي.. وهناك شوط آخر في القاهرة مؤتمر كولر: لم نتأهل حتى الآن.. وأشكر جماهير الأهلي دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا في إياب ربع النهائي.. القناة الناقلة والحكم دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ينتصر لأول مرة على سيمبا في تنزانيا بهدف كوكا الأول على الإطلاق.. أحمد نبيل كوكا يقص شريط التسجيل مع الأهلي انتهت أبطال إفريقيا - سيمبا (0)-(1) الأهلي.. فوز أول في تنزانيا
أخر الأخبار
بمشاركة شريف وطارق حامد وإنذارهما.. الخليج يهزم ضمك 8 دقيقة | المحترفون
بنزيمة يهدر وحمد الله ينقذ اليوم.. اتحاد جدة يهزم الفيحاء بمشاركة حجازي 16 دقيقة | المحترفون
كرة طائرة - فوز الأهلي والزمالك في ذهاب نصف نهائي الدوري الممتاز 29 دقيقة | كرة طائرة
كولر: وجدنا حلولا فنية للفوز على سيمبا رغم التحديات.. وهذا طلبي من جمهور الأهلي 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
طاهر: هذا ما طلبه مني كولر خلال مواجهة سيمبا 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - تعليمات خاصة لـ محمود علاء.. جلسة مع شيكابالا واستمرار تأهيل روقا 56 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الواحد السيد يكشف سبب تأخر وصول موتيابا 58 دقيقة | الكرة المصرية
كوكا: هدفي ضد سيمبا استثنائي.. وهناك شوط آخر في القاهرة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 الأهلي يعلن خضوع إمام عاشور لجراحة في الكتف