أحمد سامي يعلق على "الساعة السويسرية".. وعتاب للشحات.. وتفاصيل رحيل صلاح

علق أحمد سامي مدافع بيراميدز، على تصريح روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب، عندما وصفه بـ الساعة السويسرية.

أحمد سامي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال سامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "سعدت بتصريح الساعة السويسرية من روي فيتوريا رغم أنني تواجدت معسكرين فقط قبلها، وبالتأكيد هذا ليس من فراغ، لعبت مباراة جيبوتي وظهرت بشكل جيد، شاهدني المدرب وتابع أدائي في الملعب".

وأكمل: "فيتوريا لا يعرفني ليجاملني، البعض أخذ تصريح الساعة السويسرية على محمل الضحك، ولكني سعدت به جدا وفوجئت به".

وأضاف: "حصلت على ثقة فيتوريا وكنت في انتظار الفرصة للعب لتأكيد نظرته لي وأنني أستحق التواجد في منتخب مصر وعندما حصلت عليها ظهرت بشكل جيد وكنت راضي عن مستواي".

وعن عدم مشاركته في كأس الأمم، علق سامي: "في بداية المعسكر تعرضت للإصابة بشد في العضلة الضامة، وفيتوريا عقد جلسة معي في كوت ديفوار وأخبرني بأنني كنت قريبا من المشاركة لولا الإصابة".

وتحدث سامي عن إصابة صلاح ورحيله عن المنتخب أثناء كأس الأمم لتلقي العلاج في إنجلترا، قائلاً: "صلاح مظلوم وكان لديه الأمل في وصول المنتخب لنهائي كأس الأمم في كوت ديفوار، وكان يرغب في خوض المباراة النهائية، وبالتالي اتخذ قراره بالسفر لتوافر إمكانيات في إنجلترا ستساعده في العودة سريعا للانضمام من جديد لنا في البطولة".

وأكمل: "صلاح كاد أن يبكي من تأثره يوم سفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج ورحيله عن المنتخب في كوت ديفوار".

ونفى سامي وجود أي حساسية مع ياسر إبراهيم مدافع الأهلي: "لم يكن هناك أي حساسية مع ياسر إبراهيم بعد قرار استبعاده من فيتوريا في البداية ومقارنته بمدافعي المنتخب قبل ضمه، ياسر بذل مجهودا كبيرًا وربنا كرمه لأنه تعب ويستحق التواجد في البطولة، وكلنا في النهاية نلعب باسم مصر".

وعن واقعة الشحات والشيبي، علق مدافع بيراميدز: "فوجئت بفيديو واقعة الشحات والشيبي بعد وصولي للمنزل عقب المباراة، حزنت جدا من حسين الشحات لأنه صديق مقرب ولعبنا سويا في المقاصة".

وأضاف: "الشيبي لم يقم بأي فعل ليكون هذا رد فعله، عاتبت حسين الشحات لأنه كان بديلاً وحين شارك لم يلعب أمام الشيبي وإنما في الجانب الآخر من الملعب".

ونفى سامي أن يكون سبب عدم حصول بيراميدز على بطولة هو عدم وجود الدوافع لدى اللاعبين نتيجة العقود الكبيرة، موضحا: "العقود في بيراميدز مثل الأندية الأخرى، بل أقل لدى بعض اللاعبين.. رواتبنا في النادي انخفضت كثيرًا بعد رحيل المستشار تركي آل الشيخ".

وأعلن سامي تجديد تعاقده مع بيراميدز لمدة 3 سنوات قادمة.

واختار أحمد سامي، إمام عاشور لاعب الأهلي كأفضل لاعب في الدوري حاليا.