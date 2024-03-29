بعد اتهامه بالمراهنات مجددا.. هاو: تونالي عانى بالفعل بما فيه الكفاية

شدد إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل يونايتد أن لاعبه ساندرو تونالي عانى بالفعل بما فيه الكفاية بسبب المراهنات.

ووجهت اتهامات جديدة للاعب الوسط الإيطالي بسبب المراهنات لكن هذه المرة في إنجلترا.

وقال هاو خلال مؤتمر صحفي: "تونالي عانى بالفعل بما فيه الكفاية".

وتابع "لم يتوقف هذا المرض عندما انتقل إلى إنجلترا ويجب على الناس أن ينظروا إليه بهذه الطريقة، يجب ألا نرمي اللوم عليه ونعاقبه أكثر".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أننا لن نصل إلى جذور المشكلة عن طريق اللوم والعقاب أكثر".

ووجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 50 تهمة لها علاقة بالمراهنات نحو تونالي.

تونالي تعرض للإيقاف منذ أكتوبر الماضي بسبب إدمان المراهنات خلال فترة لعبه في ميلان.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان يوم الخميس الماضي: "تم اتهام ساندرو تونالي بسوء السلوك فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لقواعد الرهان الخاصة بالاتحاد الإنجليزي".

وأضاف "لاعب وسط نيوكاسل يونايتد انتهك قاعدة الاتحاد الإنجليزي E8 في 50 مرة من خلال المراهنة على مباريات كرة القدم بين 12 أغسطس 2023 و12 أكتوبر 2023".

وأتم البيان "أمام ساندرو تونالي مهلة للرد على هذه الاتهامات حتى 5 أبريل 2024".

يذكر أن المحكمة الرياضية الإيطالية أوقفت تونالي لمدة عام ونصف بعدما اعترف بتورطه في قضية مراهنات أكتوبر الماضي.

رد نيوكاسل

من جهته رد نادي نيوكاسل يونايتد في بيان قال فيه: "يقر نادي نيوكاسل يونايتد بتهمة سوء السلوك التي تلقاها ساندرو تونالي فيما يتعلق بمخالفات مزعومة لقواعد المراهنات في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

وأضاف بيان نيوكاسل "سيواصل ساندرو الامتثال الكامل للتحقيقات ذات الصلة ويحظى بدعم النادي الكامل".

وأتم بيان النادي الإنجليزي "نظرا للتحقيقات الجارية، لا يمكن لساندرو ونيوكاسل يونايتد تقديم المزيد من التعليقات في الوقت الحالي".

وبدأ إيقاف تونالي رسميا منذ يوم 27 أكتوبر 2023 ولمدة 10 أشهر وذلك بعد ثبوت الاتهامات التي وجهها إليه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وتتضمن العقوبة إيقافا لـ18 شهرا لكن تم تخفيف 8 أشهر منها حيث يلتزم اللاعب بالمشاركة في خطة علاجية وبرنامج تعليمي في إيطاليا تتكون من 16 جلسة.

سيكون تونالي متاحا للمشاركة في المباريات بداية من 27 أغسطس 2024.

اللاعب صاحب الـ23 عاما كان انضم إلى نيوكاسل الصيف الماضي قادما من ميلان مقابل 64 مليون يورو وبعقد ممتد حتى عام 2028.

وشارك تونالي مع نيوكاسل في 12 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا.