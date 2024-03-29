تقرير مغربي يكشف حقيقة إقالة الركراكي

نفت صحيفة المنتخب المغربية أنباء إقالة وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، بعد اجتماع مع فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية.

وأوضحت الصحيفة أن الجامعة الملكية المغربية لم تتخذ أي قرار بشأن إقالة الركراكي، وما يتم الترويج له لا أساس له من الصحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع الذي كان مقررًا عقده بين فوزي لقجع والركراكي، لم يُعقد من الأساس، وبالتالي لم يُتخذ أي قرار، وما تم نشره غير صحيح.

كما أكد التقرير المغربي، أن الجامعة المغربية لم تتفاوض مع الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني الحالي لمنتخب سيدات فرنسا.

ووكان لـ رينار تجربة سابقة مع المنتخب المغربي، وكذلك عدد من المنتخبات الإفريقية والعربية مثل السعودية، والمغرب، وكوت ديفوار، وزامبيا، وأنجولا.

ونجح الركراكي صاحب الـ48 عاما، في قيادة المنتخب المغربي لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم قطر 2022 بالوصول للمربع الذهبي وتحقيق المركز الرابع.

كما حصد وليد الركراكي على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2023، وكذلك ترشح لجائزة أفضل مدرب في العالم "ذا بيست" 2022 رفقة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين.

ويقود الركراكي المنتخب المغربي منذ أغسطس 2022، خلفا للبوسني خليلودزيتس قبل أقل من 3 أشهر على انطلاقة المونديال.