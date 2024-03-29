مدرب الجزائر للشباب يوضح سبب صفع لاعبيه ويتقدم باعتذار

الجمعة، 29 مارس 2024 - 00:47

كتب : FilGoal

ياسين مانع - مدرب الجزائر للشباب

أوضح ياسين مانع المدير الفني لـ منتخب الجزائر للشباب سبب صفع لاعبيه خلال مواجهة تونس في البطولة الودية للشباب.

والتقطت الكاميرات المدير الفني لثعالب الصحراء وهو يصفع لاعبيه بعد مشادة نشبت بين لاعبي منتخبي الجزائر وتونس.

وقال مانع في تصريحات عبر موقع الاتحاد الجزائري: "أعتذر لأولياء أمور اللاعبين والجمهور الجزائري على ما حدث، وأعترف بارتكابي خطأ. وللحكم على الحادث كان لابد أن تكونوا في الملعب".

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وأضاف "كانت الأمور على وشك أن تخرج عن السيطرة، والإطار الرياضي، وتصرفي كان من باب منع حدوث أي شيء خارج النطاق الرياضي".

وأكمل "لكل من أراد الصيد في المياه العكرة، أقول له يجب عليه أن يتواجد معنا ليكتشف الأجواء العائلية داخل المنتخب".

وأتم "لاعبو المنتخب مثل أبنائي، ولا أقبل أن يعتدوا على منافسيهم أو يقولوا كلاما فاحشا، وأعتذر مجددا على ذلك التصرف".

وشهدت البطولة مشاركة فرق مصر وموريتانيا تحت 20 عاما في دورة الجزائر الودية الدولية.

وتولى مانع تدريب شباب الجزائر في منتصف أكتوبر 2023.

وتوج منتخب تونس باللقب بعد التعادل مع مصر في الجولة الأخيرة 1-1.

ياسين مانع منتخب الجزائر للشباب
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