دربي لندن لأجل نيتو.. من ينافس أرسنال على جوهرة ولفرهامبتون

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن صراع جديد يخوضه أرسنال ضد جاره اللدود في سوق الانتقالات الصيفية.

بيدرو نيتو النادي : ولفرهامبتون

الجار هو توتنام هوتسبر، والصراع لأجل اللاعب البرتغالي بيدرو نيتو نجم ولفرهامبتون.

ولفرهامبتون يستعد لفراق نيتو - 24 عاما- في الصيف وفقا لما ذكره رومانو، والأمر بانتظار تحديد السعر.

وارتبط اسم أرسنال بنيتو لوقت طويل، في إطار بحث مدربه ميكيل أرتيتا عن حلول لتقوية الخط الأمامي.

ولكن الطريق ليس ممهدا لتلك الدرجة، فهناك توتنام هوتسبر الذي يستعد للتحرك أيضا في الاتجاه ذاته.

يأتي ذلك في إطار بحث أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام عن تعويضات لرحيل هاري كين، بعد أن عجز بوضوح عن إيجاد اللاعب الأنسب لذلك الدور بمفرده.

واستعار توتنام المهاجم الألماني تيمو فيرنر من لايبزج ولكن لا يبدو أنه سيستمر بعد نهاية الموسم.

أما السعر الذي من المنتظر أن يفرضه ولفرهامبتون لرحيل نجمه البرتغالي بيدرو نيتو، فهو قرابة 60 مليون جنيه استرليني.