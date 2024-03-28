تايمز: ألونسو غير مرشح للتواجد في القائمة المختصرة لتدريب ليفربول خلفا لـ كلوب

يبتعد اسم تشابي ألونسو عن القائمة المختصرة لتدريب ليفربول خلفا لـ يورجن كلوب بدءا من الموسم المقبل.

وبحسب تقرير صحيفة "تايمز" الإنجليزية فإن من غير المرجح تواجد تشابي في القائمة المختصرة لأن الريدز يعتقد أن الإسباني لن يكون متاحا هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن روبن أموريم المدير الفني لـ سبورتنج لشبونة البرتغالي من أبرز المرشحين ويحظى بتقدير كبير في أنفيلد، وأيضا روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن ليفربول يعتقد أن ألونسو يفكر في البقاء في باير ليفركوزن لموسم آخر على الأقل ومواصلة العمل خاصة مع اقتراب الفريق من حصد لقب الدوري الألماني الموسم الجاري.

أموريم البالغ 39 عاما يتصدر ترتيب الدوري البرتغالي الموسم الجاري بعدما قاد الفريق لحصد 4 ألقاب سابقة منذ تدريبه في 2020.

ودي زيربي يتولى تدريب برايتون منذ سبتمبر 2022 وقاد الفريق للتأهل القاري لأول مرة في تاريخه للدوري الأوروبي، ويحتل حتى الآن المركز الثامن بعد مرور 28 جولة من الدوري الإنجليزي.

ألونسو تولى تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 ومن ذلك الحين تحسنت نتائج الفريق تحت قيادته.

وخلال الموسم الجاري يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ.

وارتبط اسم الإسباني بتدريب بايرن ميونيخ.

وسبق أن كشف فيرناندو كارو الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن أن تشابي ألونسو المدير الفني للفريق سيستمر خلال الموسم المقبل.

قبل أيام، قال كارو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "ألونسو لديه عقد حتى 2026 وليس هناك سبب للشك في بقائه هنا".

وأتم "في كرة القدم لا تعرف أبدا ما سيحدث، لكن لدي ثقة كبيرة، ولدينا علاقة جيدة".