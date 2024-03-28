تايمز: ألونسو غير مرشح للتواجد في القائمة المختصرة لتدريب ليفربول خلفا لـ كلوب

الخميس، 28 مارس 2024 - 23:39

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

يبتعد اسم تشابي ألونسو عن القائمة المختصرة لتدريب ليفربول خلفا لـ يورجن كلوب بدءا من الموسم المقبل.

وبحسب تقرير صحيفة "تايمز" الإنجليزية فإن من غير المرجح تواجد تشابي في القائمة المختصرة لأن الريدز يعتقد أن الإسباني لن يكون متاحا هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن روبن أموريم المدير الفني لـ سبورتنج لشبونة البرتغالي من أبرز المرشحين ويحظى بتقدير كبير في أنفيلد، وأيضا روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
سكاي: بايرن يضع خطة بديلة في حالة فشل التعاقد مع تشابي ألونسو رغم مفاوضات بايرن معه.. مدير ليفركوزن: ألونسو سيستمر معنا ولكن ألونسو يواصل صناعة التاريخ.. ليفركوزن ينتصر على فرايبورج بصعوبة مدير بايرن يعلق على التفاوض مع ألونسو لتدريب الفريق

وأوضح التقرير أن ليفربول يعتقد أن ألونسو يفكر في البقاء في باير ليفركوزن لموسم آخر على الأقل ومواصلة العمل خاصة مع اقتراب الفريق من حصد لقب الدوري الألماني الموسم الجاري.

أموريم البالغ 39 عاما يتصدر ترتيب الدوري البرتغالي الموسم الجاري بعدما قاد الفريق لحصد 4 ألقاب سابقة منذ تدريبه في 2020.

ودي زيربي يتولى تدريب برايتون منذ سبتمبر 2022 وقاد الفريق للتأهل القاري لأول مرة في تاريخه للدوري الأوروبي، ويحتل حتى الآن المركز الثامن بعد مرور 28 جولة من الدوري الإنجليزي.

NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

ألونسو تولى تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 ومن ذلك الحين تحسنت نتائج الفريق تحت قيادته.

وخلال الموسم الجاري يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ.

وارتبط اسم الإسباني بتدريب بايرن ميونيخ.

وسبق أن كشف فيرناندو كارو الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن أن تشابي ألونسو المدير الفني للفريق سيستمر خلال الموسم المقبل.

قبل أيام، قال كارو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "ألونسو لديه عقد حتى 2026 وليس هناك سبب للشك في بقائه هنا".

وأتم "في كرة القدم لا تعرف أبدا ما سيحدث، لكن لدي ثقة كبيرة، ولدينا علاقة جيدة".

ليفربول تشابي ألونسو
نرشح لكم
دربي لندن لأجل نيتو.. من ينافس أرسنال على جوهرة ولفرهامبتون 8 ملايين يورو من مانشستر يونايتد لإنقاذ برشلونة ووكر وستونز يغيبان عن تدريبات سيتي قبل لقاء أرسنال.. ودفعة خماسية كلوب يتنفس الصعداء بعد نتائج فحوصات روبرتسون تونالي يواجه 50 تهمة جديدة بسبب المراهنات توريس: صلاح من أفضل اللاعبين في العالم آخر 10 سنوات.. وكان بحاجة لفريق مميز مثل ليفربول شارك في 32 دقيقة فقط.. تشيلسي يعلن غياب لافيا حتى نهاية الموسم والده: أتمى أن أرى لويس دياز في مدريد.. لا تفقدوا الأمل
أخر الأخبار
مران الزمالك - عودة ياسر حمد واستمرار تأهيل روقا استعدادا لمواجهة فيوتشر 9 دقيقة | الكرة المصرية
دربي لندن لأجل نيتو.. من ينافس أرسنال على جوهرة ولفرهامبتون 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: تحديد موعد بداية الدوري السعودي.. وعدد أيام التوقفات 16 دقيقة | سعودي في الجول
8 ملايين يورو من مانشستر يونايتد لإنقاذ برشلونة 26 دقيقة | الدوري الإسباني
لا جازيتا: كفاراتسخيليا اتخذ قراره بشأن مستقبله.. وموقف نابولي وبرشلونة 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
تايمز: ألونسو غير مرشح للتواجد في القائمة المختصرة لتدريب ليفربول خلفا لـ كلوب 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - بقيادة يحيى خالد والدرع.. فيزبريم ينتصر بالدربي ويقترب من التأهل في أبطال أوروبا ساعة | كرة يد
بيلينجهام: أريد أن يشعر المشجعون أنني واحد منهم.. وهيندرسون قدوتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 3 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 4 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر