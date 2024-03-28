مران الأهلي - ختام الاستعدادات على ملعب بنجامين مكابا قبل مواجهة سيمبا

الخميس، 28 مارس 2024 - 22:57

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

اختتم الأهلي مرانه الرئيسي على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، استعدادا لخوض مباراة سيمبا التنزاني مساء غد الجمعة.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني في حضور خالد بيبو مدير الكرة بالنادي.

وخاض اللاعبون بعدها مرانا بدنيا متنوعا، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، استمر لمدة نصف الساعة.

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وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الثلاثي مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، في تدريبات منفردة شهدت التركيز على التحركات والتصديات من زوايا مختلفة.

وفي ختام فقرات المران قاد مارسيل كولر اللاعبين في مران متنوع بالكرة، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ويقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل على استاد القاهرة.

ويترأس بعثة الأهلي حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وشهدت القائمة عودة محمود متولي بعد فترة طويلة من الغياب، وأيضا أحمد عبد القادر.

وانضم كذلك حسين الشحات للقائمة بعد تعافيه من الإصابة في العضلات التي غادر بسببها معسكر منتخب مصر قبل أيام.

واستمر غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي للتأهيل.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح – محمود متولي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – كريم الدبيس – علي معلول

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد – حسين الشحات – كريم فؤاد - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – أنتوني موديست – بيرسي تاو – رضا سليم

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