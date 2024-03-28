ووكر وستونز يغيبان عن تدريبات سيتي قبل لقاء أرسنال.. ودفعة خماسية

شهد تدريب مانشستر سيتي يوم الخميس مشاركة 5 لاعبين تحوم حولهم الشكوك في المشاركة أمام أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي في قمة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وشارك كل من إيدرسون وكيفن دي بروين ومانويل أكانجي وجاك جريليش وماتيوس نونيز في جزء من تدريب سيتي يوم الخميس.

وضربت الإصابة هذا الخماسي في الفترة الأخيرة قبل وأثناء فترة التوقف الدولي بشهر مارس.

بينما غاب كايل ووكر وجون ستونز عن التدريبات.

ووكر وستونز أصيبا خلال المشاركة في مباريات منتخب إنجلترا الودية بفترة التوقف.

وكان جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قد كشف مستجدات إصابة جون ستونز مدافع الأسود الثلاثة ومانشستر سيتي.

وتعرض ستونز للإصابة في مباراة بلجيكا الودية التي أقيمت في ملعب ويمبلي، ليغادر الملعب في الدقيقة 10 ويشارك بدلا منه جو جوميز مدافع ليفربول.

وقال ساوثجيت في تصريحات نقلتها شبكة ذا أثليتك: "نشعر بخيبة أمل إذا واجه جون ستونز مشكلة، يبدو أن إصابته في العضلة الضامة لذلك علينا أن ننتظر فقط ونرى".

وأضاف "ستونز انضم للمنتخب وهو لا يشارك لمدة أسبوعين، لذلك لا يعني ذلك أن الوضع صعب، لكنني أكره إعادة اللاعبين إلى أنديتهم مصابين".

أما ووكر فأصيب خلال مباراة البرازيل الودية.

وتعرض مدافع مانشستر سيتي للإصابة في الدقيقة 20 من مباراة إنجلترا الودية ضد البرازيل وتم استبداله.

وقال ووكر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام بعد اللقاء: "من المحبط الخروج مصابًا في مباراة البرازيل خاصة بعدما ارتديت قيادة الفريق. شرف عظيم حقا".

وأضاف "أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة، وسأعود في أسرع وقت ممكن".