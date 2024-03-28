مدافع سيمبا: مواجهة الأهلي لن تكون سهلة.. لكننا نستهدف التأهل لنصف النهائي

شدد شوماري كابومبي مدافع سيمبا التنزاني على أن فريقه مستعد للقتال من أجل تحقيق الفوز على الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا حين يلعب ضده في ربع النهائي.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الجمعة.

وقال كابومبي في مؤتمر صحفي: "جاهزون لمباراة الأهلي والجميع على استعداد لمساعدة الفريق في الحصول على نتيجة إيجابية".

وأضاف "من جانبنا كلاعبين، نحن مستعدون للقتال من أجل تحقيق الفوز".

وأتم "نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة لكننا مستعدون وهدفنا هو الوصول إلى نصف النهائي".

ويقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل على استاد القاهرة.

وشهدت قائمة لقاء الذهاب عودة محمود متولي بعد فترة طويلة من الغياب، وأيضا أحمد عبد القادر.

وانضم كذلك حسين الشحات للقائمة بعد تعافيه من الإصابة في العضلات التي غادر بسببها معسكر منتخب مصر قبل أيام.

واستمر غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي للتأهيل.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح – محمود متولي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – كريم الدبيس – علي معلول

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد – حسين الشحات – كريم فؤاد - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – أنتوني موديست – بيرسي تاو – رضا سليم

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