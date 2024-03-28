مدرب سيمبا: ندرك حجم وجودة الأهلي.. ولكن

الخميس، 28 مارس 2024 - 18:04

كتب : FilGoal

علي معلول لاعب الأهلي ضد سيمبا

يدرك الجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب سيمبا التنزاني مدى صعوبة مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الجمعة.

وقال بن شيخة في مؤتمر صحفي: "الجميع يدرك حجم وجودة الأهلي لكننا خططنا لضمان الفوز في مباراة الذهاب حتى نلعب مباراة الإياب بلا ضغوط كبيرة".

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وأضاف "المباراة ستكون صعبة وسنخوضها بكل الاحتياطات الممكنة، لكننا نخطط لضمان الفوز والتأهل إلى نصف النهائي".

وأكمل "الفريق جاهز لمباراة الذهاب ضد الأهلي، واللاعبون في حالة جيدة، وكان لدينا الوقت الكافي للاستعداد لهذه المباراة".

وأتم المدرب الجزائري "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة لأننا نواجه أفضل فريق في إفريقيا، لكننا جاهزون لمواجهتهم".

ويقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل على استاد القاهرة.

وشهدت قائمة لقاء الذهاب عودة محمود متولي بعد فترة طويلة من الغياب، وأيضا أحمد عبد القادر.

وانضم كذلك حسين الشحات للقائمة بعد تعافيه من الإصابة في العضلات التي غادر بسببها معسكر منتخب مصر قبل أيام.

واستمر غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي للتأهيل.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح – محمود متولي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – كريم الدبيس – علي معلول

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد – حسين الشحات – كريم فؤاد - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – أنتوني موديست – بيرسي تاو – رضا سليم

الأهلي سيمبا عبد الحق بن شيخة
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