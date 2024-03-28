كلوب يتنفس الصعداء بعد نتائج فحوصات روبرتسون

الخميس، 28 مارس 2024 - 17:36

كتب : FilGoal

أندرو روبرتسون - ولفرهامبتون وليفربول

تنفس يورجن كلوب مدرب ليفربول الصعداء بعدما علم بنتائج الفحوصات التي خضع لها مدافعه الاسكتلندي أندي روبرتسون الذي أصيب مع منتخب بلاده.

وتعرض روبرتسون للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أيرلندا الشمالية يوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة ذا أثليتك يوم الخميس أنه من المتوقع أن يغيب روبرتسون عن الملاعب لعدة أيام وليس لأسابيع بعدما أكدت الفحوصات ذلك.

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وأوضح التقرير أن هناك شكوك حول مشاركته ضد برايتون يوم الأحد، لكن إذا غاب عن تلك المباراة فسيعود للمشاركة أمام شيفيلد يونايتد يوم الخميس المقبل.

ويستقبل ليفربول ضيفه برايتون ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، ثم يستقبل شيفيلد ضمن الجولة التالية.

وغادر روبرتسون مباراة أسكتلندا ضد أيرلندا الشمالية في الدقيقة 37 من الشوط الأول بعدما تعرض للإصابة.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن روبرتسون تعرض للإصابة في كاحل القدم.

يأتي ذلك في ظل المنافسة المشتعلة على صدارة الدوري الإنجليزي بين أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 64 نقطة، ويأتي بعده ليفربول بنفس الرصيد، ثم مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

أندي روبرتسون ليفربول يورجن كلوب
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