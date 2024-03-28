تونالي يواجه 50 تهمة جديدة بسبب المراهنات

الخميس، 28 مارس 2024 - 17:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساندرو تونالي

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 50 تهمة لها علاقة بالمراهنات نحو الإيطالي ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد.

تونالي تعرض للإيقاف منذ أكتوبر الماضي بسبب إدمان المراهنات خلال فترة لعبه في ميلان.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان يوم الخميس: "تم اتهام ساندرو تونالي بسوء السلوك فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لقواعد الرهان الخاصة بالاتحاد الإنجليزي".

أخبار متعلقة:
نهاية موسم رامي بن سبعيني مع دورتموند مدرب فرانكفورت: مرموش لم يصل ألمانيا حتى الآن.. وسندرس مشاركته ضد برلين بمشاركة ثلاثي مصري.. كاف يعلن مواعيد نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الجول يكشف كواليس تواجد لاعب ميلوول مع شباب الأهلي.. وآخر فلسطيني مقيد

وأضاف "لاعب وسط نيوكاسل يونايتد انتهك قاعدة الاتحاد الإنجليزي E8 في 50 مرة من خلال المراهنة على مباريات كرة القدم بين 12 أغسطس 2023 و12 أكتوبر 2023".

وأتم البيان "أمام ساندرو تونالي مهلة للرد على هذه الاتهامات حتى 5 أبريل 2024".

يذكر أن المحكمة الرياضية الإيطالية أوقفت تونالي لمدة عام ونصف بعدما اعترف بتورطه في قضية مراهنات أكتوبر الماضي.

من جهته رد نادي نيوكاسل يونايتد في بيان قال فيه: "يقر نادي نيوكاسل يونايتد بتهمة سوء السلوك التي تلقاها ساندرو تونالي فيما يتعلق بمخالفات مزعومة لقواعد المراهنات في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

وأضاف بيان نيوكاسل "سيواصل ساندرو الامتثال الكامل للتحقيقات ذات الصلة ويحظى بدعم النادي الكامل".

وأتم بيان النادي الإنجليزي "نظرا للتحقيقات الجارية، لا يمكن لساندرو ونيوكاسل يونايتد تقديم المزيد من التعليقات في الوقت الحالي".

وبدأ إيقاف تونالي رسميا منذ يوم 27 أكتوبر 2023 ولمدة 10 أشهر وذلك بعد ثبوت الاتهامات التي وجهها إليه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وتتضمن العقوبة إيقافا لـ18 شهرا لكن تم تخفيف 8 أشهر منها حيث يلتزم اللاعب بالمشاركة في خطة علاجية وبرنامج تعليمي في إيطاليا تتكون من 16 جلسة.

سيكون تونالي متاحا للمشاركة في المباريات بداية من 27 أغسطس 2024.

اللاعب صاحب الـ23 عاما كان انضم إلى نيوكاسل الصيف الماضي قادما من ميلان مقابل 64 مليون يورو وبعقد ممتد حتى عام 2028.

وشارك تونالي مع نيوكاسل في 12 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا.

إنجلترا الدوري الإيطالي ميلان الدوري الإنجليزي إيطاليا نيوكاسل يونايتد ساندرو تونالي
نرشح لكم
ووكر وستونز يغيبان عن تدريبات سيتي قبل لقاء أرسنال.. ودفعة خماسية كلوب يتنفس الصعداء بعد نتائج فحوصات روبرتسون توريس: صلاح من أفضل اللاعبين في العالم آخر 10 سنوات.. وكان بحاجة لفريق مميز مثل ليفربول شارك في 32 دقيقة فقط.. تشيلسي يعلن غياب لافيا حتى نهاية الموسم والده: أتمى أن أرى لويس دياز في مدريد.. لا تفقدوا الأمل تقرير: رغم صعوبة تعيينه.. مانشستر يونايتد مهتم بالحديث مع جاري أونيل عن تدريب الفريق بعد ارتباط اسمه بـ مانشستر يونايتد.. دي ليخت يقلل من احتمالات رحيله عن بايرن ساوثجيت: أكره إعادة اللاعبين إلى الأندية مصابين.. ونشعر بخيبة أمل بسبب ستونز
أخر الأخبار
النصر يفقد 3 لاعبين أمام الطائي 6 دقيقة | سعودي في الجول
ووكر وستونز يغيبان عن تدريبات سيتي قبل لقاء أرسنال.. ودفعة خماسية 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدافع سيمبا: مواجهة الأهلي لن تكون سهلة.. لكننا نستهدف التأهل لنصف النهائي 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب سيمبا: ندرك حجم وجودة الأهلي.. ولكن ساعة | الكرة الإفريقية
كلوب يتنفس الصعداء بعد نتائج فحوصات روبرتسون ساعة | الدوري الإنجليزي
سلة - الاتحاد السكندري يعيد ديكسون بعد 5 سنوات 2 ساعة | كرة سلة
تونالي يواجه 50 تهمة جديدة بسبب المراهنات 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
نهاية موسم رامي بن سبعيني مع دورتموند 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 3 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 4 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر