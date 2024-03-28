مدرب فرانكفورت: مرموش لم يصل ألمانيا حتى الآن.. وسندرس مشاركته ضد برلين

الخميس، 28 مارس 2024 - 16:07

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

أوضح دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت أن لاعبه عمر مرموش لم يكن قد وصل إلى ألمانيا وقت المؤتمر الصحفي بعد نهاية فترة التوقف الدولي حتى الآن.

مرموش شارك في مباراتي منتخب مصر بكأس عاصمة مصر ضد نيوزيلندا وكرواتيا يومي الجمعة والثلاثاء.

وقال توبمولر في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "عمر مرموش لم يعد من منتخب مصر حتى الآن، لكنه سيكون متواجدا في المران الأخير قبل مباراة يونيون برلين".

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وأضاف "لم أستقر بعد على التشكيل الذي سأواجه به يونيون برلين، ما زلنا ننتظر مرموش، لقد لعب مباراتين دوليتين بعدد دقائق 80 و90 دقيقة".

ويستعد فرانكفورت لملاقاة يونيون برلين يوم السبت في الجولة المقبلة من الدوري الألماني.

ومن المنتظر أن يؤدي الفريق التدريب الأخير قبل المباراة يوم الجمعة.

مرموش هو هداف الفريق في الدوري الألماني برصيد 10 أهداف.

يذكر أن حسام حسن المدرب الجديد لمنتخب مصر دفع بمرموش في مركز الجناح الأيمن في المباراتين بدلا من محمد صلاح قائد الفراعنة الذي أعفي من حضور معسكر مارس.

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