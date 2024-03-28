ربيعة: نسعى لتقديم شوط أول إيجابي أمام سيمبا.. والأهلي لا يخشى الضغوط

الخميس، 28 مارس 2024 - 12:52

كتب : أحمد الخولي

رامي ربيعة - مؤتمر صحفي

يرى رامي ربيعة مدافع الأهلي أن مواجهة الذهاب مهمة أمام سيمبا لتحقيق نتيجة إيجابية تفيد الفريق قبل الإياب.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا في تمام الثامنة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي من غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة.

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وقال ربيعة في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: "نسعى لتقديم شوط أول قوي أمام سيمبا هنا في تنزانيا، سنخوض المباراة بتركيز كبير ورغبة قوية في تحقيق نتيجة تساعدنا في الشوط الثاني بالقاهرة".

وأوضح "تركيز اللاعبين دائما ينصب على تنفيذ تعليمات المدير الفني، وسنبذل كل نقطة عرق لتحقيق أكبر نتجية إيجابية قبل مواجهة العودة".

وتابع ربيعة "جماهير الأهلي تدعم اللاعبين في كل الظروف، وننتظر حضورهم غدا وسوف نسعى لبذل كل ما لدينا من جهد لإسعادهم وتحقيق الانتصارات".

وشدد "الأهلي أكثر فريق حصدا للبطولات القارية ومن الصعب علينا كلاعبين التأثر بملعب أو ضغوط في أي استاد".

واختتم ربيعة تصريحاته "نحترم الجميع بملعبنا وخارجه ولكن تركيزنا دائما على تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق نتيجة إيجابية".

ويقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل على استاد القاهرة.

ويترأس بعثة الأهلي حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وشهدت القائمة عودة محمود متولي بعد فترة طويلة من الغياب، وأيضا أحمد عبد القادر.

وانضم كذلك حسين الشحات للقائمة بعد تعافيه من الإصابة في العضلات التي غادر بسببها معسكر منتخب مصر قبل أيام.

واستمر غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي للتأهيل.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح – محمود متولي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – كريم الدبيس – علي معلول

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد – حسين الشحات – كريم فؤاد - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – أنتوني موديست – بيرسي تاو – رضا سليم

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