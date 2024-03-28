كولر: مواجهة سيمبا صعبة في ظل ارتفاع الحرارة والرطوبة.. ولاعبو الأهلي على نفس المستوى

يرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن مواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا في تمام الثامنة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي من غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "نتمنى تقديم كل ما لدينا في مباراة الغد وتحقيق نتيجة إيجابية في تنزانيا تساعدنا في مباراة العودة بالقاهرة".

وشدد كولر "نخوض المباراة في ظل ظروف الطقس الصعبة، وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة في تنزانيا، ولكن رغم هذا لابد من تقديم أفضل ما لدينا في الملعب".

وتابع "سيمبا من الفرق القوية ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين وسبق وأن واجهناه مرتين هذا الموسم في بطولة الدوري الإفريقي".

وأضاف المدرب السويسري "لدينا غيابات مؤثرة، ولكن هناك ثقة في كل عناصر الفريق لتعويض الغيابات والإصابات".

واختتم كولر تصريحاته "جميع لاعبي الأهلي على نفس المستوى ويمكنهم تقديم المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية".

ويقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل على استاد القاهرة.

ويترأس بعثة الأهلي حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وشهدت القائمة عودة محمود متولي بعد فترة طويلة من الغياب، وأيضا أحمد عبد القادر.

وانضم كذلك حسين الشحات للقائمة بعد تعافيه من الإصابة في العضلات التي غادر بسببها معسكر منتخب مصر قبل أيام.

واستمر غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي للتأهيل.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح – محمود متولي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – كريم الدبيس – علي معلول

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد – حسين الشحات – كريم فؤاد - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – أنتوني موديست – بيرسي تاو – رضا سليم