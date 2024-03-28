كرة يد - صالة العاصمة الإدارية تستضيف قمة الدوري بين الزمالك والأهلي

الخميس، 28 مارس 2024 - 12:29

كتب : FilGoal

أحمد سيسا - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موعد ومكان إقامة قمة الدوري بين الزمالك والأهلي.

ويستضيف الزمالك فريق الأهلي يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

وكشف الاتحاد المصري عن إقامة المباراة على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء.

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وتقام غدا الجمعة مباريات الجولة الحادية عشر من المسابقة، عندما يواجه الأهلي طلائع الجيش بينما يلعب الزمالك أمام البنك الأهلي.

وحال فوز الزمالك يتأكد وصول فريقي الأهلي والزمالك إلى نهائي الدوري والمقرر إقامته هذا الموسم بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

ويقام النهائي بنظام best of 3 بين صاحبي المركزين الأول والثاني أيام 17 و 21 و24 مايو المقبل.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك للمشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس بالجزائر في منتصف أبريل المقبل وحتى 27 من الشهر نفسه.

ويتأهل المتوج باللقب إلى كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) وكان الأهلي قد حقق لقب النسخة الماضية من السوبر.

الأهلي الزمالك كرة يد العاصمة الإدارية
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