حمزة علاء: كلنا نحلم بحراسة مرمى الأهلي.. وهذه نصيحة كولر

الخميس، 28 مارس 2024 - 12:00

كتب : FilGoal

السوبر المصري - الأهلي - سيراميكا - حمزة علاء

يثق حمزة علاء حارس مرمى الأهلي في قدرة فريقه على العودة بنتيجة إيجابية عندما يواجه سيمبا التنزاني.

ويلعب الأهلي أمام سيمبا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وقال حمزة علاء عبر صفحة ناديه على فيسبوك: "هدفنا دائما تحقيق الانتصارات. المنافسة شريفة بين حراس الأهلي وكل حارس يحلم بالمشاركة وهذا حق مشروع بعيدا عن علاقة الحب التي تربطنا".

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وشدد "مواجهة سيمبا صعبة ولكن كولر يقول دائما إن الجمهور خارج ملعبنا مجرد صوت، لكن الملعب المنافسة الحقيقية داخل الملعب بين الفريقين".

ويخوض الأهلي مواجهة سيمبا بعدما تأهل إلى ربع نهائي المسابقة كمتصدر للمجموعة الرابعة.

فيما حجز سيمبا التنزاني مقعدا في ربع النهائي بعدما حصد وصافة المجموعة الثانية وأطاح بالوداد المغربي.

وتقام المباراة على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام عاصمة تنزانيا والذي يستع إلى نحو 60 ألف متفرج.

وحدد كاف موعد مباراة الذهاب على ملعب سيمبا، لتقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت تنزانيا، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

فيما ستقام مباراة الإياب ستقام الجمعة 5 ابريل على ستاد القاهرة في تمام الساعة 10 مساءً.

الأهلي سيمبا
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