حمزة علاء: كلنا نحلم بحراسة مرمى الأهلي.. وهذه نصيحة كولر
الخميس، 28 مارس 2024 - 12:00
كتب : FilGoal
يثق حمزة علاء حارس مرمى الأهلي في قدرة فريقه على العودة بنتيجة إيجابية عندما يواجه سيمبا التنزاني.
ويلعب الأهلي أمام سيمبا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.
وقال حمزة علاء عبر صفحة ناديه على فيسبوك: "هدفنا دائما تحقيق الانتصارات. المنافسة شريفة بين حراس الأهلي وكل حارس يحلم بالمشاركة وهذا حق مشروع بعيدا عن علاقة الحب التي تربطنا".
وشدد "مواجهة سيمبا صعبة ولكن كولر يقول دائما إن الجمهور خارج ملعبنا مجرد صوت، لكن الملعب المنافسة الحقيقية داخل الملعب بين الفريقين".
ويخوض الأهلي مواجهة سيمبا بعدما تأهل إلى ربع نهائي المسابقة كمتصدر للمجموعة الرابعة.
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