مدرب الأهلي: تنتظرنا مهمة صعبة.. وافتقدنا إمام عاشور ولكن

شدد سامي قمصان المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الأهلي على صعوبة مواجهة سيمبا التنزاني.

ويلعب الأهلي أمام سيمبا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وقال سامي قمصان عبر صفحة الأهلي على فيسبوك: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام سيمبا. افتقدنا عنصرا مهما بإصابة إمام عاشور ولكن هذا قدر الأهلي ولاعبيه في مساعدة منتخب مصر بجميع مراحله".

وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية في الكتف خلال موتجهة مصر أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر. (طالع التفاصيل)

وأضاف "ندعم منتخب مصر وجهازه الفني بقيادة حسام حسن ولكن أتمنى يكون التنسيق بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة".

وتابع "فريق سيمبا ظهر بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة ودائم التواجد في دور المجموعات. المنافس يملك عناصر مميزة ومدرب متمرس في البطولات الإفريقية وسبق لنا مواجهته بداية الموسم في كأس السوبر الإفريقي".

ويتولى الجزائري عبد الحق بن شيخة مهمة تدريب نادي سيمبا التنزاني بعدما قاد اتحاد العاصمة للتتويج بلقبي الكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي.

وأتم "الوقت ضيق للغاية بين موعد الإفطار وموعد المباراة والأجواء صعبة لكن الجميع يقدر المسؤولية وهدفنا العودة بنتيجة إيجابية".

وحدد كاف موعد مباراة الذهاب على ملعب سيمبا، لتقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت تنزانيا، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

فيما ستقام مباراة الإياب ستقام الجمعة 5 ابريل على ستاد القاهرة في تمام الساعة 10 مساءً.