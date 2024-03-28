مدرب الأهلي: تنتظرنا مهمة صعبة.. وافتقدنا إمام عاشور ولكن

الخميس، 28 مارس 2024 - 11:37

كتب : FilGoal

إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر

شدد سامي قمصان المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الأهلي على صعوبة مواجهة سيمبا التنزاني.

ويلعب الأهلي أمام سيمبا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وقال سامي قمصان عبر صفحة الأهلي على فيسبوك: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام سيمبا. افتقدنا عنصرا مهما بإصابة إمام عاشور ولكن هذا قدر الأهلي ولاعبيه في مساعدة منتخب مصر بجميع مراحله".

أخبار متعلقة:
الكومي: لا يوجد عاقل يمكنه التقليل من تأثير غياب صلاح مع المنتخب.. وعقوبات المسابقات دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام سيمبا على رأسهم رونالدو.. النصر يستعيد 12 لاعبا دوليا قبل مواجهة الطائي ماتياس بيريرا يرفض العودة لـ الهلال

وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية في الكتف خلال موتجهة مصر أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر. (طالع التفاصيل)

وأضاف "ندعم منتخب مصر وجهازه الفني بقيادة حسام حسن ولكن أتمنى يكون التنسيق بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة".

وتابع "فريق سيمبا ظهر بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة ودائم التواجد في دور المجموعات. المنافس يملك عناصر مميزة ومدرب متمرس في البطولات الإفريقية وسبق لنا مواجهته بداية الموسم في كأس السوبر الإفريقي".

ويتولى الجزائري عبد الحق بن شيخة مهمة تدريب نادي سيمبا التنزاني بعدما قاد اتحاد العاصمة للتتويج بلقبي الكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي.

وأتم "الوقت ضيق للغاية بين موعد الإفطار وموعد المباراة والأجواء صعبة لكن الجميع يقدر المسؤولية وهدفنا العودة بنتيجة إيجابية".

وحدد كاف موعد مباراة الذهاب على ملعب سيمبا، لتقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت تنزانيا، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

فيما ستقام مباراة الإياب ستقام الجمعة 5 ابريل على ستاد القاهرة في تمام الساعة 10 مساءً.

الأهلي سيمبا دوري ابطال إفريقيا
نرشح لكم
حمزة علاء: كلنا نحلم بحراسة مرمى الأهلي.. وهذه نصيحة كولر الزمالك: لن ننجرف للمحاولات الرخيصة من الهاربين.. وكلنا تركيز لحلم الكونفدرالية الكومي: لا يوجد عاقل يمكنه التقليل من تأثير غياب صلاح مع المنتخب.. وعقوبات المسابقات دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام سيمبا المتحدث الإعلامي لـ سيمبا يطالب بالحضور الجماهيري الغفير في مواجهة الأهلي خالد عباس يوضح حقيقة إنشاء استاد جديد في العاصمة الإدارية مران الزمالك - عودة السداسي الدولي وبرنامج تأهيلي لـ روقا أشرف صبحي: تدخلنا بشكل حاسم في أمر حسام حسن وصلاح لسد الفجوة
أخر الأخبار
حمزة علاء: كلنا نحلم بحراسة مرمى الأهلي.. وهذه نصيحة كولر 25 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك: لن ننجرف للمحاولات الرخيصة من الهاربين.. وكلنا تركيز لحلم الكونفدرالية 36 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الأهلي: تنتظرنا مهمة صعبة.. وافتقدنا إمام عاشور ولكن 47 دقيقة | الكرة المصرية
الكومي: لا يوجد عاقل يمكنه التقليل من تأثير غياب صلاح مع المنتخب.. وعقوبات المسابقات 53 دقيقة | منتخب مصر
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام سيمبا ساعة | الكرة المصرية
على رأسهم رونالدو.. النصر يستعيد 12 لاعبا دوليا قبل مواجهة الطائي ساعة | سعودي في الجول
ماتياس بيريرا يرفض العودة لـ الهلال 10 ساعة | سعودي في الجول
بيلد: فرانكفورت يحدد سعر بيع عمر مرموش 11 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 3 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 4 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر