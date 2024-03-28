المتحدث الإعلامي لـ سيمبا يطالب بالحضور الجماهيري الغفير في مواجهة الأهلي

وجه أحمد علي المتحدث الإعلامي لنادي سيمبا التنزاني جماهير بعض المناطق لحضور مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً في ذهاب ربع النهائي.

وقال علي في تصريحات عبر موقع النادي الرسمي: "الفريق لديه فرصة كبيرة للفوز على الأهلي يوم الجمعة ولكن لن يكون ذلك ممكنا بدون شيء واحد وهو حضور الجماهير بأعداد كبيرة في المدرجات".

وأضاف "لا توجد طريقة لخروج الأهلي من ملعب بنيامين مكابا بسلام إلا إذا حضرت الجماهير بأعداد غفيرة".

وأتم "هدفنا الرئيسي هو أن تحضر جماهير مباندي في مدرجات مباراة الأهلي وسيمبا يوم الجمعة، نريد التأهل لنصف النهائي".

وشهدت القائمة عودة محمود متولي بعد فترة طويلة من الغياب، وأيضا أحمد عبد القادر.

وانضم كذلك حسين الشحات للقائمة بعد تعافيه من الإصابة في العضلات التي غادر بسببها معسكر منتخب مصر قبل أيام.

واستمر غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي للتأهيل.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح – محمود متولي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – كريم الدبيس – علي معلول

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد – حسين الشحات – كريم فؤاد - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – أنتوني موديست – بيرسي تاو – رضا سليم