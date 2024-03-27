هوجو بروس يكشف حقيقة مفاوضات تونس

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 20:36

كتب : FilGoal

هوجو بروس مدرب الكاميرون يحتفل بلقب أمم إفريقيا

كشف البلجيكي هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا حقيقة مفاوضات المنتخب التونسي لتولي تدريبه خلال الفترة المقبلة.

ويبحث منتخب تونس عن مدير فني جديد لتولي تدريبه خلفا لجلال القادري الذي رحل عقب توديع كاس أمم إفريقيا من دور المجموعات.

وبحسب موقع "فوت 24" التونسي، فإن بروس نفى الأنباء المتداولة حول تدريبه المنتخب التونسي خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح المدرب البلجيكي بحسب التقرير ذاته أن هدفه الأول قيادة منتخب جنوب إفريقيا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويتولى منتصر الوحيشي وأنيس البوسعايدي تدريب منتخب تونس في الوقت الحالي بشكل مؤقت، إذ اختتم نسور قرطاج بطولة كأس عاصمة مصر في المركز الثالث.

نفي بروس جاء بعد أيام من تقرير إذاعة موزاييك التونسية عن اقترابه من تدريب المنتخب التونسي.

وأوضح التقرير أن بروس في انتظار أن يتوصل إلى صيغة لفك ارتباطه مع الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم والسماح له بمغادرة منصبه كمدرب لمنتخب الأولاد.

وأضاف التقرير أن مجلس إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم أجمع على اختيار هوجو بروس كمدرب جديد للمنتخب، بالنظر لما يمتلكه من خبرة في تدريب المنتخبات الإفريقية والنتائج التي حققها معها.

هوجو بروس درب عدة فرق في بلجيكا، وتركيا، واليونان، والإمارات والجزائر، إلى جانب توليه تدريب منتخب الكاميرون الذي فاز معه بكأس أمم إفريقيا 2017.

تونس جنوب إفريقيا
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