فيفا يوافق على تمثيل وسام أبو علي لمنتخب فلسطين

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تثميل وسام أبو لاعب الأهلي لمنتخب الفدائي.

وجاءت موافقة فيفا بناء على طلب الاتحاد الفلسطيني بتحويل جنسية أبو علي الرياضية من الدنمارك إلى فلسطين.

ومثل أبو علي منتخبات الأعمار السنية للدنمارك ولم يمثل الفريق الأول لأي منتخب حتى الآن.

وانضم أبو علي للأهلي قادما من فريق سيريوس السويدي في شهر يناير الماضي.

وشارك أبو علي في 3 مباريات منذ الانضمام للأهلي وتمكن من تسجيل هدفين.

منتخب فلسطين كان قد حقق الفوز أمس الثلاثاء على بنجلادش بهدف دون مقابل.

ويحتل منتخب فلسطين المركز الثاني بمجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن لبنان صاحب المركز الثالث.

ويحتاج منتخب فلسطين نقطتين لضمان التأهل لكأس آسيا والتأهل للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وسيحق لأبو علي المشاركة مع منتخب فلسطين من المباراة المقبلة ضد لبنان يوم 6 يونيو المقبل.