توريس: صلاح من أفضل اللاعبين في العالم آخر 10 سنوات.. وكان بحاجة لفريق مميز مثل ليفربول

يرى فيرناندو توريس لاعب ليفربول السابق أن محمد صلاح أصبح بالفعل أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال توريس عبر موقع ليفربول: "أنا وصلاح كنا زميلين في تشيلسي وسعيد جدا من أجله ولا زلت على تواصل معه وسعيد بتحطيمه لجميع أرقامي القياسية".

وواصل "أتذكر عندما وصل إلى إنجلترا لقد كان صغيرا جدا ولم يحصل على الدقائق التي يستحقها وكان عليه أن ينتقل إلى إيطاليا لتطوير نفسه ثم إيجاد فريق مميز للاعب مميز مثله".

واستمر "يمكنك أن ترى نتائج ما وصل إليه بنفسه، هو لاعب رائع وواحد من أفضل اللاعبين في آخر 10 سنوات في العالم ودائما ما أقول إنه اللاعب المفضل بالنسبة لي".

وتابع "ليفربول ينافس على التتويج بالكثير من البطولات وأعتقد أن صلاح واحد من الأسباب الرئيسية لذلك، أنا فخور جدا به لأنني أعرف صعوبة الانتقال لإنجلترا وإثبات أنك لاعب مميز ولكنه كان بحاجة فقط لإيجاد فريق مميز مثل ليفربول يثق به ليثبت ما يمكنه تقديمه".

وشدد "كنت سعيد جدا بتوقيعه عقد جديد مع ليفربول وهو في طريقه ليكون أحد أفضل اللاعبين بتاريخ النادي وأعتقد أنه واحد منهم بالفعل ولكن لا يزال أمامه الكثير لتقديمه أيضا".

صلاح انضم إلى ليفربول قادما من روما في 2017 ومنذ ذلك التوقيت شارك في 337 مباراة وخلالها سجل 207 هدف وصنع 89.