شارك في 32 دقيقة فقط.. تشيلسي يعلن غياب لافيا حتى نهاية الموسم

أعلن نادي تشيلسي تعرض لاعبه روميو لافيا لانتكاسه في إصابته التي يعاني منها بالفخذ.

روميو لافيا النادي : تشيلسي تشيلسي

وأشار تشيلسي إلى أن لافيا سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة التي تعرض لها.

لافيا كان قد تعرض للإصابة في مواجهة كريستال بالاس بشهر ديسمبر الماضي.

البلجيكي صاحب الـ 20 عاما انضم لتشيلسي في بداية الموسم الحالي قادما من ساوثامبتون بعد منافسة قوية مع ليفربول على ضمه.

ومنذ الانضمام لتشيلسي لم يشارك لافيا سوى في مباراة واحدة بقميص الفريق كانت ضد كريستال بالاس وخلالها لعب 32 دقيقة فقط.

بيان تشيلسي يعني أن لافيا سينهي الموسم وقد شارك في 32 دقيقة فقط بقميص الفريق.

ويحتل تشيلسي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة.

وسيلعب تشيلسي بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي.