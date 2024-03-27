رومانو: ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع كروس لتجديد تعاقده

توصل ريال مدريد لاتفاق مع لاعبه توني كروس لتجديد تعاقده لمدة موسم إضافي وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت.

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وفقا لرومانو فإن ريال مدريد قد اتفق مع توني كروس على الاستمرار مع الفريق بالموسم المقبل ويتبقى فقط التوقيع مع العقد والإعلان بشكل رسمي.

وسيوقع كروس على عقد مع ريال مدريد لمدة موسم واحد فقط وهي سياسة ريال مدريد في التجديد مع اللاعبين كبار السن والتي تكون لموسم واحد تلو الآخر.

صاحب الـ 34 عاما كان قد صرح من قبل إن ريال مدريد سيكون النادي الأخير في مسيرته قبل أن يعتزل بشكل نهائئ.

وعاد كروس مؤخرا من الاعتزال الدولي وشارك مع ألمانيا في فترة التوقف الدولي الحالي.

وانضم كروس لريال مدريد قادما من بايرن ميونيخ في 2014.

وتوج كروس مع ريال مدريد منذ الانضمام للفريق بـ 19 لقبا.

وشارك لاعب الوسط الألماني مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي في 38 مباراة وسجل خلالها هدف وصنع 7 أهداف.