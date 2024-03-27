والده: أتمى أن أرى لويس دياز في مدريد.. لا تفقدوا الأمل

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 15:53

كتب : FilGoal

لويس دياز - فولام ضد ليفربول

لا يزال ماني دياز والد لويس دياز لاعب ليفربول يأمل بأن يلعب ابنه في الدوري الإسباني في المستقبل، بالتحديد في أحد أندية مدريد.

لويس دياز

النادي : ليفربول

ليفربول

وفتح ماني دياز الباب أمام انتقال ابنه إلى أحد أندية مدريد في المستقبل، وذلك خلال تصريحاته قبل مباراة كولومبيا ورومانيا على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو الخاصة بنادي أتليتكو مدريد.

وقال ماني عبر قناة SER Deportivos: "أتمنى أن أرى ابني في أحد أندية مدريد في المستقبل".

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وأضاف "عندما غادر بورتو لم أكن أعلم أن هناك أي شيء أو مفاوضات مع أندية إسبانية".

وأكمل "مع ليفربول كل شيء كان أكثر دقة، وذهاب لويس إلى هناك كان القرار الصحيح".

وأتم تصريحاته "كنا نأمل أن يأتي لويس إلى مدريد، فالكاو كان هنا وجيمس رودريجيز أيضا، في النهاية لم يحدث ذلك ولكن لا تفقدوا الأمل، إنه يلعب والأندية تتحسن".

وانتقل لاعب منتخب كولومبيا لويس دياز إلى ليفربول مطلع عام 2022 قادما من بورتو البرتغالي مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني.

ولعب مع ليفربول حتى الآن 86 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 22 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

ليفربول الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني لويس دياز
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